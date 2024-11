Olio, aglio, alloro e peperoncino rosso secco per il condimento, pasta rigorosamente lavorata a mano e un gusto inconfondibile: ecco come preparare un piatto iconico

Anticamente preparato durante la giornata di San Giuseppe, non solo in onore del santo ma anche per festeggiare tutti i papà, lagane e ceci è uno dei piatti della tradizione preparata nelle case di tutti i calabresi, tipicità consumata soprattutto sulle tavole cosentine.

È un piatto semplice e facile da preparare che contiene vari ingredienti della nostra terra: ceci, ingrediente essenziale per la realizzazione del piatto, passata di pomodoro, olio, aglio, alloro, e per dare un tocco di sapore in più, del peperoncino rosso secco.

La pasta è rigorosamente lavorata a mano con farina e acqua, fatta di una sfoglia sottile di un centimetro di larghezza, che con la sua consistenza riesce a trattenere tutto il gusto della salsa preparata con i ceci e il pomodoro, che rendono il piatto, da consumare caldo, uno dei più amati della nostra tradizione locale.

Ecco la ricetta realizzata dalla classe VA Enogastronomia dell'IIS IPSIA-ITI di Acri per poter replicare a casa vostra la ricetta della tradizione grazie ai consigli del nostro chef.