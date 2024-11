Un tempo le suore le preparavano per i poveri, ma solo con ingredienti di bassa qualità per non fare uno sgarbo nei confronti dei ricchi. La ricetta per preparale

Le Susumelle, non c’è Natale in Calabria senza questo dolce, un biscotto morbido con farina, miele, cioccolato e frutta secca, da sempre considerato il “dolce dei poveri”. Nel Regno di Napoli venivano regalate ai poveri, preparate però con ingredienti di bassa qualità o andati a male: infatti le suore non potevano realizzare le susumelle usando farina bianca, altrimenti nel momento in cui sarebbero finite sui tavoli dei poveri, sarebbe stato un oltraggio per i ricchi, che addirittura vi emanarono su una legge scritta.

In alcune zone del sud Italia le chiamano anche pitte di San Martino, perché si preparano già dall’11 novembre diventando così un dolce che accompagnava tutti durante tutto il periodo dell’avvento.

Esistono diversi tipi di Susumelle al giorno d’oggi, con o senza frutta secca, morbide o più dure, con copertura al cioccolato fondente, bianco, al pistacchio oppure la glassa di zucchero al cacao.

Oggi, in collaborazione con i pasticceri Cipolla della pasticceria “Dolce Napoleone” di San Marco Argentano, li prepariamo insieme.

Ovviamente la ricette che leggerete di seguito, è una ricetta che potete realizzare a casa.

INGREDIENTI:

500 gr. di farina 00

200 gr. di zucchero

10 gr. di sale

20 gr. di cacao amaro in polvere

20 gr. di cannella

45 gr. di acqua

60 gr di latte intero

16 gr. lievito per dolci

Per la copertura delle nostre susumelle useremo 200 gr. di cioccolato fondente.

PROCEDIMENTO:

In un pentolino riunite l'acqua e il miele, quindi mettete sul fuoco e fate sciogliere a fiamma dolce.

Intanto in una planetaria, o bowl per impastare, inseriremo la farina con lo zucchero ed il sale, e aggiungeremo tutti gli ingredienti poco alla volta, quindi il cacao in polvere, la cannella, l’acqua con il miele, il latte e lievito per dolci.

Iniziamo ad impastare per bene tutti gli ingredienti, noterete che l’impasto è molto appiccicoso, tranquilli è tutto nella norma.

Successivamente sposteremo l’impasto sul tavolo da lavoro, e lo stenderemo con l’aiuto di un mattarello, non troppo fine perché con l’aiuto di una formina per dolci ovale, dovremmo ricavarne le nostre susumelle.

Prendiamo una teglia da forno con apposita carta e posizioniamo le susumelle sopra, che andranno in cottura a 160 gradi per circa 15 minuti nel forno ventilato.

Le susumelle sono pronte, dovranno essere dorate e leggermente abbronzate, ora le dobbiamo ricoprire con il cioccolato fondente, quindi dobbiamo fondere la cioccolata.

Immergiamo completamente le susumelle dentro la cioccolata e riposizioniamo su un foglio di carta da forno e lasciamo raffreddare.

Le nostre susumelle sono pronte per essere mangiate, magari da accompagnare ad un amaro calabrese o del vin cotto.