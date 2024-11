VIDEO | Ecco la ricetta di un dessert che combina la croccantezza della sfoglia con la delicatezza del agrume tipico calabrese. Un dolce perfetto per concludere in bellezza un pranzo domenicale

La millefoglie con crema chantilly al bergamotto è un dessert che unisce la tradizione della pasticceria italiana con l'aromaticità del bergamotto, un agrume simbolo della Calabria. La sfoglia croccante, intervallata da strati di delicata crema chantilly profumata al bergamotto, crea un equilibrio perfetto di sapori e consistenze, rendendo questo dolce una scelta ideale per chiudere un pranzo domenicale in grande stile.

Ingredienti e preparazione

Gli ingredienti principali per questa ricetta sono:

Pasta sfoglia

Panna fresca

Zucchero a velo

Bergamotto (scorza grattugiata)

Zucchero semolato

1. Preparazione della sfoglia:

La pasta sfoglia viene stesa sottilmente e tagliata in rettangoli, che vengono poi cotti in forno fino a doratura, ottenendo così una base croccante per il dolce.

2. Preparazione della crema chantilly al bergamotto:

La panna fresca viene montata con zucchero a velo fino a ottenere una consistenza soffice. Alla crema viene poi aggiunta la scorza grattugiata di bergamotto, che dona un tocco aromatico e fresco.

3. Assemblaggio della millefoglie:

I rettangoli di sfoglia vengono alternati con strati di crema chantilly al bergamotto, creando una struttura elegante e golosa. Il dolce viene completato con una spolverata di zucchero a velo e, a piacere, ulteriori scorze di bergamotto per decorazione.

Un dolce per occasioni speciali

La millefoglie con crema chantilly al bergamotto è un dolce che celebra la tradizione italiana con un tocco di innovazione calabrese. Perfetto per concludere un pranzo in famiglia o una cena speciale, questo dessert saprà conquistare anche i palati più esigenti, grazie al suo equilibrio tra croccantezza e cremosità, e al profumo unico del bergamotto. Un'esperienza dolce che esalta la cultura culinaria della Calabria, portando in tavola un mix di tradizione e raffinatezza.