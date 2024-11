Le ossa dei morti, un biscotto semplice e buono, preparato per Halloween, la festa americana ormai entrata anche nella cultura italiana, ma in realtà per tradizione da preparare per il 2 novembre, per commemorare i cari defunti.

Dolcetti profumati di chiodi di garofano e cannella, facilissimi da fare e che si mantengono per giorni in una scatola di latta, come le nonne ci insegnano. Sono chiamati anche moscardini o morticeddi, a seconda della zona e si differenziano dalla versione siciliana. Le ossa di morti, questo dolce caratteristico è diffuso soprattutto nella zona del Reggino, Vibonese e Catanzarese.

Ossa dei morti: la ricetta

Eccovi la ricetta originale, cosi da poterli realizzare a casa.

Ingredienti per circa 20 biscotti

1 albume

100 gr di mandorle tritate

100 gr di farina 00

un pizzico di cannella

100 gr di zucchero

un pizzico di chiodi di garofano

un pizzico di lievito in polvere

5 ml di marsala

PREPARAZIONE:

Per preparare le ossa dei morti cominciate montando a neve l’albume con poco zucchero e solo quando l’albume sarà ben montato, potete aggiungete il resto degli ingredienti.

A questo punto potete quindi, aggiungere la farina di mandorle o le mandorle tritate, ad esempio, la farina e lo zucchero al composo di albumi montate e mescolate gli ingredienti per farli amalgamare bene.

Ora potete unire i chiodi di garofano e la cannella insieme al lievito in polvere. Mescolate bene e infarinate un piano di lavoro e andrete a impastare ulteriormente il tutto.

Create un panetto liscio e impastate sul piano di lavoro assicurandovi di non fare attaccare il panetto sul fondo. Formate un salsicciotto lungo circa 20 cm e da questo salsicciotto create dei mini biscotti di circa 5 cm di lunghezza.

Le ossa dei morti possono essere creati da questi salsicciotti.

Fate una leggera pressione alle estremità e poi un’ulteriore pressione sulla superficie. Adagiate i biscotti su una teglia ricoperta di carta forno e fate cuocere in forno statico per 20 minuti circa a 180°.

Toglieteli da forno e fateli raffreddare. Alcuni di questi biscotti vengono normalmente ricoperti con la glassa calabrese chiamata annaspru.

E le ossa dei morti sono pronte!