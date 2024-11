Nei giorni scorsi l'evento Taste of Calabria - Destination Malta. Tantissime le aziende calabresi che hanno deciso di partecipare con i loro prodotti

Per la prima volta si è celebrata la cucina calabrese a Malta. Il 25 maggio si è tenuto l’evento “Taste of Calabria - Destination Malta” presso l ”Arrassusia Bistrot” voluto da Calabria Food Porn, supportato da diverse aziende calabresi che hanno accettato l’invito con orgoglio e passione. Arrassusia Bistrot, gestito da Daniele Luzzi e Rebecca Baldino, due giovani calabresi originari di Celico e Spezzano della Sila (CS), emigrati da 8 anni ma con la Calabria nel cuore. I ragazzi cosentini hanno realizzato il loro sogno in terra maltese, che li ha accolti e permesso di crearsi un futuro, ovvero aprire un bistrot di cucina calabrese che parli di tradizione, la cucina della nonna e della cultura culinaria.

Il 25 maggio, la cucina calabrese è stata celebrata all’insegna della semplicità, della convivialità e della condivisione, Nduja, Sarde, Caciocavallo Silano Dop, Vino, Birra e divertimento. Perché uno dei temi affrontati è stato proprio l’unione dei due paesi, Malta e Italia. Le aziende calabresi, che hanno partecipato con i loro prodotti come Panificio Pascuzzo, Cantine Spadafora 1915, Amonoglu senza glutine, Fattoria Sila, Salumificio San Vincenzo, si sono dichiarate orgogliose di aver visto una grande attenzione intorno all’evento calabrese. Una nota speciale a Birra Cala, che oltre i prodotti, ha visto presente uno dei titolari Antonio De Caprio ed il sommelier Stanislao Palmieri, che ha spiegato i piatti e gli abbinamenti “birra e vino”, perché la cultura del cibo non è mai troppa. Tanti i maltesi che hanno partecipato all’evento, sia coloro che già conoscono la cucina calabrese e sia quelli incuriositi dai sapori piccanti e genuini della nostra terra. Presenti all’evento il console generale Tonio Ellul, il vicesindaco di Marsaskala Janice Falzon che hanno espresso un’apertura positiva, anche commerciale alle aziende ed al popolo calabrese.