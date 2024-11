È impiegata in cucina, nella cosmesi e nella medicina. A Lamezia è nata Biorisi, start up innovativa che coltiva l'alga in speciali serre ricreando il clima ideale per la crescita naturale

Conosciuta in antichità come nettare degli dei, ribattezzata dalla Fao alimento del futuro, l’Alga Spirulina è considerata una risorsa preziosissima per gli essere umani e per l’ambiente.

Ma cos’è l’Alga Spirulina? La Spirulina è un cianobattero che viene indicato anche come una micro-alga per le sue dimensioni microscopiche. Ha più di due milioni di anni, cresce spontaneamente in Africa e in Sud America e rappresenta la risorsa alimentare del futuro per le notevoli potenzialità nella lotta alla malnutrizione. Si tratta infatti di un integratore alimentare naturale ricco di proteine vegetali, vitamine, omega 3 e omega 6, fibre, ferro, potassio e magnesio.

Oltre al suo elevato contenuto proteico, la Spirulina è impiegata in cucina, nella dieta mediterranea, degli sportivi, perfino degli astronauti, nella cosmesi, nella medicina.

Attraverso l’apporto di proteine vegetali, vitamine, fibre, acidi grassi essenziali e delle sue proprietà alcaline, la Spirulina è anche un ottimo coadiuvante nella prevenzione e nelle terapie di tantissime patologie tra le quali: anemia, ipertensione, invecchiamento, stanchezze croniche ed indotte, ipercolisterolemia, ipertrigliceridemia, infertilità, immunodeficienze, tumori.

Spirulina Fox di Biorisi srl: il superfood prodotto in Calabria

Cosa lega l’alga spirulina alla Calabria?

Grazie alle nuove tecnologie, l’alga spirulina riesce a crescere anche nel Mezzogiorno. In Calabria, a Lamezia Terme, nel 2019 è nata Biorisi srl, start up innovativa che opera nella Ricerca applicata e nella produzione della micro-alga sotto il marchio di Spirulina Fox.

Biorisi usa infatti una specie più evoluta della micro-alga, la Spirulina maxima (Arthrospira maxima), coltivata in maniera innovativa in Calabria con l’utilizzo di un brevetto internazionale e già oggetto di studi e pubblicazioni scientifiche da parte dell’Università della Calabria e soggetti operanti nella Ricerca (CNR e BIORISI srl)

Coltivata in speciali serre a tecnologia brevettata Oil Fox, l’alga viene qui prodotta con una percentuale di spirulina pari al 100%.

La Calabria, infatti, vanta condizioni climatiche ideali per la coltivazione della spirulina, fornendo un ambiente favorevole per la sua crescita e garantendo una qualità eccezionale del prodotto finale. Le serre di Biorisi srl ottimizzano i benefici del clima mediterraneo e godono della qualità della luce solare, che ricrea il clima ideale per la crescita naturale dell’alga e delle proprietà dell’acqua in cui essa viene coltivata, sempre controllata e salubre. Grazie a questi accorgimenti la Spirulina Fox cresce sana, abbondante e senza alcun artifizio chimico.

La Spirulina di Biorisi tra etica e sostenibilità

Biorisi srl è impegnata a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica per combattere le emergenze alimentari nei Paesi più poveri. Inoltre il ciclo di produzione messo in campo dalla start up calabrese consente di favorire un’economia circolare.

La Spirulina prodotta da Biorisi viene già utilizzata:

- nell’ambito della Ricerca applicata in campo ambientale in collaborazione con l’Università della Calabria e il CNR. Sotto l’aspetto ambientale, la ricerca riguarda l’utilizzo della Spirulina per disinquinare le acque dalle microplastiche, nonché organismo prezioso per trasformare l’anidride carbonica in ossigeno. In epoca di transizione ecologica, infatti, per contrastare il cambiamento climatico dovuto al riscaldamento globale, la Spirulina è alleata fondamentale perché da sola consuma, assorbe e metabolizza CO2 restituendo ossigeno. 1 tonnellata di biomassa di spirulina infatti, è capace di assorbire 1,8 tonnellate di CO2.

- nell’ambito della Ricerca applicata in campo farmaceutico in collaborazione con l’Università della Calabria e il CNR per l’estrazione a basso costo della proteina detta ficocianina come promettente farmaco anti-cancro;

- come supplemento in aggiunta ad alimenti tipici della dieta mediterranea (pasta, prodotti da forno, marmellate, formaggi) elevando le capacità energizzanti, proteiche, vitaminiche e in contenuto di sali minerali. Grazie alla Spirulina, gli alimenti tradizionali diventano dei cosiddetti superfood;

- come integratore alimentare in compresse o in rametti, venduta nelle farmacie e nelle erboristerie.

Salute, sport, cosmesi, cucina: i mille usi della Spirulina

Abbiamo già sottolineato quanto il partenariato tra la start up calabrese Biorisi srl, l’Università della Calabria e il CNR stia lavorando alacremente nel campo della ricerca scientifica sulle potenzialità della ficocianina, proteina estratta dalla spirulina come promettente antitumorale.

Oltre a ciò, molteplici sono gli usi della Spirulina nella vita di tutti i giorni. Il suo grande vantaggio è che un solo chilogrammo di alga spirulina corrisponde a circa 1000 chilogrammi di verdure (70% di proteine – vitamina B12 in quantità – 2800% di betacarotene in più rispetto alle carote – 3900% di ferro in più rispetto agli spinaci – 280% di antiossidanti in più rispetto ai mirtilli).

Diffusissimo è l’impiego di Spirulina come integratore alimentare naturale assunto in pillole o compresse o in polvere, per coloro che praticano lo sport: tra i più famosi, il tennista Djokovic, i campioni del calcio mondiale come Messi, Cristiano Ronaldo e Benzema. Con effetto energizzante, antinfiammatorio ed antiossidante, per gli astronauti della NASA e dell’ESA, tra cui l’italiana Samantha Cristoforetti; come coadiuvante di terapie per patologie molto diffuse nel mondo occidentale (ipertensione, glicemie, allergie, tumori, ridotta potenza sessuale, artrosi cervicale, Alzheimer e Parkinson, cellulite, calvizie); nella prevenzione da COVID (innalzamento delle difese immunitarie) e come sostegno alla ripresa nelle fasi post COVID (energizzante naturale).

La Spirulina Fox di Biorisi srl è regolarmente inserita nel Registro degli Integratori alimentari del Ministero della Salute - Direzione Generale dell’igiene e Sicurezza degli alimenti e la nutrizione e può essere impiegata come super alimento per potenziare tantissimi alimenti. La start up calabrese, in collaborazione con altri produttori locali ha avviato la sperimentazione di nuovi Superfood alla spirulina, ovvero prodotti dell’agroalimentare con l’aggiunta di spirulina con lo scopo di aumentarne il valore nutrizionale:

Pasta, pizza e pane

Piatti vegetariani – vegani

Piatti a base di pesce – sushi

Insalate

Condimenti vegetali

Formaggi – ricotta – mozzarella

Creme per dolci

Yogurt – Latte – marmellate

Gelati

Un altro filone di ricerca in cui è impegnata Biorisi srl è quello della cosmesi, visti i benefici dell’alga spirulina sulla pelle e sul viso. È nota l’azione della micro-alga nel ridurre le occhiaie, donare un effetto anti-age, anti-acne, migliorare il metabolismo, tonificare e dare un aspetto più luminoso alla pelle.