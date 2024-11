VIDEO | Non può mancare sulla tavola nel cenone di Natale. Molti chef lo hanno rivisitato proponendolo anche in chiave gourmet, ma noi oggi vi proponiamo la versione tradizionale

Una antica tradizione, tramandata da famiglia a famiglia, racconta che durante la cena del 24 dicembre venga preparata un primo piatto, una pasta lunga, con ingredienti poveri, come alici (acciughe) e mollica di pane croccante.

Un piatto che non può mancare sulla tavola dei calabresi, ma in generale di tutto il sud Italia, come anche in Puglia, Sicilia e Campania, pasta acciughe e muddrica i pane.

Pensare che questo primo piatto nasce proprio dalle famiglie più povere della Calabria, che non potevano permettersi pietanze sostanziose e ricche neanche durante il periodo delle feste, cosi condivano la pasta con quello che avevano “due acciugheddre e pane tuastu raffermo”.

Molti chef moderni hanno rivisitato questo piatto proponendolo anche in chiave gourmet, qualcuno abbina altri ingredienti, ma noi oggi lo realizzeremo all’antica, anche perché è facilissimo prepararlo.

Ingredienti:

500 gr di spaghetti grossi

70 gr di mollica di pane

50 gr di noci sbriciolate

6 Acciughe grandi

Olio EVO qb

In una padella larga inseriamo abbondante olio extravergine d’oliva e le acciughe, cuciniamo a fuoco medio e mescoliamo con un mestolo.

Cosi facendo le acciughe si sfalderanno e si scioglieranno, iniziando a diventare una cremina. Solo adesso inseriremo le noci e continuiamo a mescolare la nostra crema con le acciughe.

Intanto cuciniamo la pasta e aggiungiamo la mollica di pane al nostro condimento, continuando a mescolare ed addensare il tutto.

Quando la pasta è cotta la aggiungiamo al condimento, direttamente in padella a fuoco medio, e saltiamo mantecando per bene il tutto.

Da servire bella calda e mangiare subito. Un piatto semplice ma che racconta grandi tradizioni popolari.

Buon Natale da Wlady di Calabria Food Porn