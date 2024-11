Ci sono alcuni piatti che non hanno stagionalità, semplicemente perché son buoni sempre e non stancano mai. Uno di questi è la pasta e patate ara tijeddra, piatto tipico della tradizione culinaria cosentina.

Ringrazio il ristorante La Locanda di Corso Mazzini a Cosenza per avermi mostrato la loro ricetta, perché lo sappiamo tutti, ogni piatto della tradizione è legata alla tradizione di famiglia, questo vale anche per cuochi e chef.

In passato la ricetta prevedeva la cottura della pasta e dei suoi ingredienti, messi a crudo, nella tijeddra di terracotta (una piccola teglia volgarmente parlando) e cotta nel forno a legna. Oggi abbiamo diverse varianti, con qualche modifica.

A pensarci bene è un piatto perfetto per vegetariani.

Ingredienti:

Pasta (rigatoni) 650 g

Pomodori (passata) 12 l

Patate 600 g

Pecorino grattugiato 150 g

Olio extravergine di oliva 3 cucchiai

Acqua 1 bicchiere

Pane (pangrattato) 50 g

Origano qb

Sale qb

Pepe qb

Procedura:

Per prima cosa prepariamo la salsa al pomodoro, indispensabile. Facciamo un soffritto di olio e due spicchi di aglio, uniamo la passata di pomodoro, un pizzico di sale e facciamo cuocere per 45 minuti a fiamma bassa, mescolando di tanto in tanto.

Portiamo a bollore una pentola di acqua calda e intanto peliamo le patate e le tagliamo a cubetti o rondelle e facciamo sblollentare per circa 20 minuti.

Togliamo le patate dalla pentola calda e facciamo riposare, mentre nella stessa pentola dove abbiamo cotto le patate faremo cuocere i rigatoni che toglieremo a trequarti di cottura che leggerete sulla busta.

In una padella inseriamo olio, uno spicchio di aglio e ripassiamo le patate sblollentate, aggiustiamo di sale, pepe e origano. Dopo un minuto versiamo la passata di pomodoro, a fuoco medio, perché dovrà ritirarsi e addensarsi.

Aggiungiamo una generosa spolverata di pecorino crotonese e amalgamiamo per bene.

Possiamo aggiungere la pasta alla passata di pomodoro densa e mescoliamo su fuoco medio per 3 minuti, intanto accendiamo il forno a 150 gradi.

Inseriamo la pasta condita nella tijeddra, aggiungiamo del caciocavallo silano Dop e la mollica di pane aromatizzata.

Facciamo cuocere in forno per circa 15/20 minuti, noterete che il caciocavallo si fonderà ed il pangrattato diventerà sempre più croccante.

Ora non vi resta che portare a tavola e gustarvi uno dei piatti tipici della tradizione cosentina.

Grazie ancora al ristorante La Locanda di Corso Mazzini di Cosenza per la disponibilità e l’accoglienza, oltre che per avermi fatto fare un tuffo nel passato tra tradizione e innovazione.