Una pizza dedicata alle minestre povere dei nostri nonni, un omaggio alla Calabria ed alle tradizioni della nostra terra che gli sono valse un posto nella finale di uno dei più importanti contest italiani legati al mondo della pizza.

Giuseppe Di Gaetani della Pizzeria Da Filomena di Castrovillari (CS) è in finale a “Fior…Di Teglia”, il contest promosso dalla guida 50 Top Pizza dedicato ai giovani talenti della pizza in teglia. I finalisti del contest sono quattro: la giuria di esperti ha esaminato 14 ricette, realizzate con creatività e rispetto delle materie prime e della stagionalità che, partendo dal fiordilatte (o da un derivato), hanno valorizzato il mondo vegetale. L’evento finale si terrà lunedì 27 febbraio a Napoli, presso il Refettorio Made in Cloister, la mensa sociale nata dalla collaborazione tra la Fondazione Made in Cloister e Food for Soul di Massimo Bottura.

Ventiquattro anni, un talento innato per gli impasti e una grande passione per gli ingredienti del territorio: il pizzaiolo Giuseppe Di Gaetani è il figlio di Filomena Palmieri, che, nel 2015, ha aperto la Pizzeria Da Filomena di Castrovillari (CS). Giuseppe ha ereditato dalla madre la passione per la pizza e per la panificazione, affinando le competenze nel mondo della cucina, grazie all’esperienza formativa al Campus Etoile Academy a Viterbo e allo stage presso la famiglia Cerea di Brusaporto (BG), tra il 2018 e 2019.

Il giovanissimo figlio della pizzaiola Filomena Palmieri è approdato in finale grazie a una pizza dedicata alla minestra povera di sua nonna, Rosa: una zuppa di verdure spontanee e fagioli. I fagioli, un tempo, venivano cotti nel caminetto all’interno della tradizionale “pignata”.

"Ricordo di minestra", gli ingredienti della teglia finalista a 50 Top Pizza

La pizza si chiama “Ricordo di Minestra”: una focaccia condita con la Provola di Napoli di Latteria Sorrentina, crema di fagiolo poverello bianco (Presidio Slow Food) dell’azienda agricola TerræGusto di Mormanno (CS) e verdure spontanee ripassate. Il topping viene poi completato con peperone crusco di Laino Borgo (CS) e cotenna “soffiata” di Suino Nero di Calabria. Una teglia che racconta il territorio calabrese, valorizzando gli ingredienti più amati dalle famiglie di Castrovillari, come le verdure spontanee e i fagioli bianchi. Un vero e proprio omaggio alla cultura gastronomica locale.

La pizza in teglia della Pizzeria Da Filomena è realizzata con materie prime di spicco, provenienti non solo dai piccoli produttori del Monte Pollino, ma da tutta la regione. Lunghe maturazioni (dalle 36 alle 48 ore), lievitazione naturale e ingredienti di pregio del territorio: il prodotto di Filomena Palmieri e Giuseppe Di Gaetani è leggero e digeribile e racconta l’anima autentica della Calabria. Sui topping sono protagonisti pochi ingredienti: soprattutto materie prime semplici e stagionali, spesso acquistate al mercato contadino di Castrovillari e manipolate il meno possibile, per valorizzare al massimo tutti i profumi e i sapori. Sulla teglia Giuseppe e Filomena amano aggiungere ingredienti che omaggiano la gastronomia e la cultura popolare calabrese, privilegiando spesso Presìdi Slow Food, come il fagiolo poverello bianco, materie prime locali di rilievo, come l’olio Evo di Castrovillari, i datterini a coltivazione idroponica di Villapiana (CS) e prodotti artigianali, come i salumi del Parco Nazionale della Sila e i formaggi della Piana di Gioia Tauro (RC).