Lo chef executive Alessio Sorce, campione italiano nella specialità risotti, ci presenta oggi un piatto inaspettato per il luogo in cui ci troviamo: un risotto ai funghi porcini della Sila, emblema dei monti silani dal profumo e dal sapore inconfondibile, alla base di numerose ricette del territorio.

Ad arricchire il gusto del fungo porcino in questo piatto, la cipolla di Tropea, tostata insieme al gambo e volutamente senza l’aggiunta di prezzemolo per non alterare il sapore del piatto.

Qui la videoricetta preparata dallo chef del Marè Seaside di Palmi.