La specialità viene preparata dalla gelateria Dominique con una ricetta essenziale: ’nduja, acqua e sale. Nel paese che ad agosto ha celebrato la cinquantesima sagra con numeri record, il salume simbolo della Calabria diventa anche “da passeggio”

A Spilinga la ’nduja non conosce confini. Finisce sulla pizza, nella pasta, nei panini, nei grandi lievitati e adesso anche nel cono. Nel paese del Vibonese patria del celebre insaccato da spalmare c’è infatti chi lo ha trasformato in gelato, mantenendone intatto il carattere e rinunciando alla tentazione di addolcirlo per renderlo più “facile”.

A raccontare questa singolare declinazione della specialità spilingese è Gambero Rosso, che ha dedicato un servizio alla gelateria Dominique, attività di corso Garibaldi guidata da Dominique Pugliese e Antea Godano. Qui il gusto alla ’nduja non è un espediente da vetrina né un abbinamento tra dolce e piccante: la ricetta è essenziale e decisamente gastronomica, composta da ’nduja, acqua e sale. Il risultato conserva il colore rosso e la consistenza del prodotto originario, ma arriva al palato freddo, in una forma decisamente insolita.

Del resto, se c’è un posto nel quale un esperimento simile può apparire quasi naturale, quello è proprio Spilinga. La ’nduja è da decenni il principale biglietto da visita del paese, conosciuto ben oltre i confini della Calabria proprio grazie a quello che un tempo era un prodotto povero della tradizione contadina e che oggi è diventato uno dei simboli gastronomici più riconoscibili della regione.

Una popolarità che ogni estate trova la sua rappresentazione più evidente nella storica Sagra della ’nduja. E quella del 2026, la cinquantesima, ha fatto registrare una forte partecipazione: secondo le stime degli organizzatori, l’8 agosto più di 40mila persone hanno raggiunto Spilinga, superando le 30-35mila presenze dell’anno precedente e consegnando al cinquantenario il primato di edizione più partecipata di sempre. Una festa ormai cresciuta fino a diventare un festival di più giorni, tra gastronomia, musica e spettacoli.

Proprio durante la Sagra il gelato alla ’nduja della gelateria Dominique torna abitualmente protagonista. Non si tratta però dell’unico modo in cui il salume piccante entra nel laboratorio. Antea Godano lo utilizza anche nel “Pandujotto”, un grande lievitato nel quale la ’nduja viene inserita sia nell’impasto, al quale regala la caratteristica tonalità rossa, sia in pezzi, creando un contrasto tra dolcezza, componente grassa e piccantezza.