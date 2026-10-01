Torna la Festa della raccolta del Cedro, l’appuntamento promosso dal Consorzio del cedro di Calabria per celebrare e raccontare uno dei frutti più rappresentativi della Riviera dei cedri e il patrimonio di storia, cultura e tradizioni che ad esso è legato.

La Festa prenderà il via giovedì 15 ottobre 2026, data tradizionalmente associata all’inizio della raccolta dei cedri sulla Riviera dei Cedri, e proseguirà fino al 1° novembre con un programma di attività ospitato dal Museo del Cedro di Santa Maria del Cedro, dal giovedì alla domenica. Per oltre due settimane il Museo sarà il punto di partenza di un percorso dedicato alla conoscenza del Cedro e del suo territorio, attraverso visite guidate nei luoghi del Cedro, degustazioni di prodotti tipici, esposizioni e approfondimenti tematici, insieme alla possibilità di vivere direttamente l’esperienza della visita nelle cedriere.

Le visite guidate nelle cedriere saranno organizzate per gruppi di almeno 15 persone; sarà inoltre possibile partecipare attraverso gruppi a raccolta con partenza dal Museo del Cedro, per entrare nel cuore del paesaggio agricolo della Riviera e conoscere da vicino le modalità tradizionali della coltivazione e della raccolta.

La Festa proseguirà quindi nel Centro storico di Santa Maria del Cedro il 7 e 8 novembre 2026, con due giornate dedicate alla cultura del Cedro e alla vita della comunità, attraverso incontri, tradizioni e gastronomia tipica.

«La Festa della raccolta del Cedro – sottolinea il presidente del Consorzio del Cedro di Calabria Angelo Adduci – è un momento nel quale il territorio si racconta attraverso il suo frutto più identitario. È una festa della raccolta, ma anche una festa della memoria, del lavoro, delle comunità e dei saperi che nei secoli si sono sviluppati intorno al Cedro. Vogliamo offrire ai visitatori l’opportunità di conoscere questa realtà entrando nei suoi luoghi, incontrando chi la vive e assaporandone le espressioni più autentiche».

La manifestazione rappresenta anche un’occasione per valorizzare la produzione locale e l’importanza di una certificazione d’origine protetta per il cedro di Santa Maria del cedro. La Segreteria organizzativa del Consorzio del cedro di Calabria sarà a disposizione per informazioni e prenotazioni delle attività e per chi desidera prenotare i migliori cedri locali, selezionati dal Consorzio.