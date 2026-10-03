Eleuteria Special Edition 2022 di Tenuta del Travale, piccola realtà vitivinicola di Rovito, alle porte della Sila, entra ancora una volta nella selezione dei 50 "Vini Rari" d'Italia del Gambero Rosso, sezione speciale della Guida Vini d'Italia 2027 dedicata alle etichette caratterizzate da produzioni particolarmente limitate e da specifiche peculiarità territoriali e produttive.



Il vino è un Nerello Mascalese in purezza, prodotto in appena 630 bottiglie numerate e affinato in anfora di cocciopesto. Nasce nei due ettari di vigneto della Tenuta, immersi tra boschi, pendenze e canyon naturali nel territorio di Rovito. Un'area che la famiglia Piluso, proprietaria dell'azienda, definisce una "altura mediterranea", caratterizzata dall'incontro tra identità meridionale, altitudine ed escursioni termiche.



I vigneti di Tenuta del Travale, nei quali vengono coltivati Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio, sono riconosciuti come viticoltura eroica dal Cervim. La produzione complessiva dell'azienda si attesta intorno alle diecimila bottiglie all'anno.



Quello ottenuto con l'annata 2022 rappresenta per Eleuteria la conferma di un percorso già avviato negli anni precedenti. Eleuteria 2019, nella versione originaria, era stata inserita nella selezione quando i "Vini Rari" individuati dal Gambero Rosso erano cento. Con la nascita di Eleuteria Special Edition, dall'annata 2020, sono arrivate altre tre presenze consecutive: 2020, 2021 e, adesso, 2022, tutte comprese nella selezione dei 50 vini.



Secondo i criteri indicati dal Gambero Rosso, la categoria dei "Vini Rari" comprende produzioni alle quali viene riconosciuto un livello qualitativo assimilabile a quello dei migliori Tre Bicchieri, ma caratterizzate anche da quantità molto ridotte, vigneti difficili, varietà poco diffuse o particolari percorsi produttivi.



Eleuteria Special Edition rappresenta la produzione più limitata della cantina calabrese. L'azienda ha scelto di mantenere contenuti i volumi e una distribuzione selettiva, orientata in particolare alla ristorazione di alto livello e ai mercati internazionali, puntando sulla riconoscibilità del territorio e sull'identità delle singole produzioni.



La Guida Vini d'Italia 2027 sarà presentata il 25 ottobre a Roma, al Roma Convention Center - La Nuvola, nell'ambito della degustazione dedicata ai vini premiati dal Gambero Rosso.