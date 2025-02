C’è un panino calabrese tra quelli più buoni d’Italia. Si chiama “El Dorado” e lo ha inventato il tropeano Cosmo Fiocca: insieme hanno conquistato il terzo posto nella finalissima della Burger Battle di Rimini. La manifestazione è arrivata alla settima edizione e vede ogni anno sfidarsi decine di ristoratori, chef e “paninari” per decretare quale sia il miglior hamburger gourmet d’Italia.

A vincere in questa edizione 2025 è stato il toscano Fabrizio Mazzantini da Vinci (Firenze). Sull’ultimo gradino del podio, come detto, Cosmo Fiocca del Fame da Lupi Restaurant &Pub di Tropea. Anche l’anno scorso era risultato tra i sei finalisti, quest’anno l’ulteriore successo grazie al terzo posto che incorona il suo panino come uno dei più buoni d’Italia.

El Dorado ha conquistato la giuria grazie ai suoi ingredienti ricercati, che mixano i sapori di Calabria con quelli che vengono da lontano. Nello speciale hamburger gourmet di Tropea si mescolano infatti il guanciale di suino nero di Calabria, patate silane, la cachaça brasiliana, salsa di mango, riduzione di birra rossa artigianale e per finire foglioline d’oro.

Un vero e proprio successo per il ristoratore di Tropea, in una competizione in cui fantasia e creatività sono fondamentali. Il suo piatto si è distinto tra le decine che hanno preso parte alla competizione, molto attesa tra gli amanti degli hamburger. Una volta all'anno, infatti, Rimini diventa la patria di quello che un tempo era considerato nient'altro che un panino e che qui invece diventa un vero piatto gourmet, con ingredienti speciali e abbinamenti originali.