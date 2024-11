La Calabria ha una nuova stella Michelin: è a Lamezia Terme ed è la nuova iniziativa del giovane chef Luca Abbruzzino che si è insediato al primo piano di un palazzo storico del centro città, recentemente divenuto un piccolo resort con sei camere esclusive.

Una goccia nella pioggia di stelle assegnate dalla Guida Michelin, edizione numero 70, presentata oggi a Modena. Sul palco del teatro comunale Pavarotti Freni l'edizione 2025 della "rossa" premia con una stella Michelin il ristorante: Abruzzino Oltre a Lamezia Terme con uno chef under 35; in Campania Cetaria a Baronissi (Salerno), Volta del Fuenti by Michele de Blasio a Vietri sul mare (Salerno), O me o il mare a Gragnano (Napoli), Don Alfonso 1890 a Sant'Agata dei due Golfi (Napoli), Marotta a Squille (Caserta). In Emilia Romagna: Ancòra a Cesenatico con uno chef under 30, Alto a Fiorano Modenese, Ristorante del Lago a Bagno di Romagna con uno chef under 30, Al gatto verde a Modena. Nella Capitale torna in guida Michelin Achilli al Parlamento, mentre in Liguria il nuovo monostellato è Equilibrio a Dolcedo (Imperia).

Exploit della Lombardia con i nuovi monostellati: Grow Restaurant ad Albiate (Monza - Brianza), Il Circolino a Monza, Olmo a Cornaredo (Milano), Cucina Cereda a Ponte San Pietro (Bergamo), Moebius sperimentale a Milano, Acqua a Olgiate Olona (Varese), Sine by Pinto a Milano, Casa Leali a Puegnago sul Garda (Brescia), Tancredi a Sirmione (Brescia).

In Molise ottiene una stella Michelin Locanda Mammì ad Agnone (Isernia). Il gruppo di superchef Antonino Cannavacciuolo segna una doppietta in Piemonte con due riconoscimenti monostellati e con due chef under 35: Cannavacciuolo Le Cattedrali by Laqua ad Asti e Cannavacciuolo by The Lake a Pettenasco (Novara). In Puglia conquista una stella Dissapore di Andrea Catalano a Carovigno (Brindisi). Il nuovo monostellato siciliano è Vineria Modì, anche qui con uno chef under 35, a Taormina. In Toscana diventano ristoranti stellati: Serrae Villa Fiesole a Fiesole (Firenze), Contrada a Castelnuovo Berardenga (Siena), Saporium a Chiusdino (Siena) con uno chef under 30, Locanda de' Banchieri a Fosdinovo (Massa Carrara). Anche il Trentino Alto Aldige ha un nuovo monostellato: Grual a Pinzolo (Trento), mentre in Veneto ottengono la stella Iris Ristorante a Verona e Palais Royal restaurant a Venezia.

La Lombardia guida la classifica per regioni con 9 riconoscimenti, seguita da Campania (5), Emilia - Romagna (4), Piemone e Veneto 2. Nuovi ristoranti monostella in Calabria, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Trentino.

Abruzzino Oltre, la nuova stella Michelin a Lamezia Terme

Per l'aperitivo ci si accomoda nell'elegante salottino; si passa poi in una delle due sale per un totale di cinque tavoli - tutti di forma ellissoidale - per assaggiare il suo menù a sorpresa, tante piccole portate legate da un filo rosso di fantasia, competenza, passione, amore anche per la propria terra. Noi abbiamo apprezzato soprattutto la pescatrice dry aged al sesamo nero (una sua preparazione già "classica",) cipollotto, uvetta e colatura d'alici, lo spaghetto al sugo di triglia, arancia, curcuma e nduja e il piccione con pesca, pomodoro e orzo. Previsto anche un wine-pairing: ci si può affidare - comunque - alla competenza e alla passione del maître-sommelier per scegliere una bottiglia o anche un solo bicchiere.