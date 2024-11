A pochi chilometri dalla costa ionica, in posizione panoramica con vista sull’Aspromonte, sorge Benestare, piccolo comune di circa 2mila persone della provincia di Reggio Calabria. È qui che Davide Rocca, continuando la tradizione di famiglia, ogni sera impasta il pane con la stessa cura che ha imparato da sua madre, che quando era piccolo lo mandava a prendere il lievito dall’ultima famiglia che l’aveva fatto a sua volta.

Il lievito naturale che usa, impastato e rimpastato con esperti movimenti insieme alla farina e all'acqua, è passato di mano in mano nel corso degli anni, e ancora oggi esegue quella magia che permette al pane di crescere, dopo essere stato a riposo in un ambiente caldo, per una notte intera.