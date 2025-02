«Sono talmente belli da poter essere modelli a tutti gli effetti». Silvia Cento presidente di “Modelli si Nasce onlus” crede fermamente nel progetto condotto dalla propria associazione, unica in Italia ad offrire percorsi formativi che preparano i ragazzi autistici ad entrare nel mondo della moda e della pubblicità.

Consapevole che l’autismo sia ancora un fenomeno approcciato con diffidenza, l’associazione ha trovato il modo di portare il modo di essere di questi ragazzi fuori dalla “scatola” della disabilità. L’idea è di mostrarne le unicità attraverso la macchina fotografica.

L’Associazione ha sede a Roma, ma da circa un anno è approdata in Calabria a Roccelletta di Borgia. I ragazzi autistici calabresi iscritti a Modelli si Nasce, aiutati dagli operatori dell’Associazione Oikos, dalle truccatrici dell’Accademia di Trucco Armonia di Catanzaro, dalla fotografa Tiziana Surace, si cimentano, una domenica al mese, nella postazione trucco, nella posa fotografica e in passerella.

Domenica 9 febbraio inizia una nuova avventura a Gioia Tauro

Anche a Gioia Tauro, domenica 9 febbraio inizieranno le attività dell’associazione. Nella Scuola Fotoamatori Gioiesi si svolgerà il primo workshop di posa fotografica, della durata di tre incontri.

Emanuele Tetto, fotografo di moda, insieme al suo staff, aiuterà i ragazzi ad aumentare le proprie competenze, sperimentando nuove pose davanti all’obiettivo.

«Tutto sembra impossibile fin quando non lo si fa – afferma la presidente dell’associazione Silvia Cento –.Modelli si Nasce è la testimonianza che le persone autistiche hanno tanto da dare e da mostrare al mondo, senza timore e vergogna. Per molti dei ragazzi iscritti sono stati realizzati book fotografici, sfilate, shooting per attività promozionali di piccole e medie aziende. Attraverso il percorso formativo che offriamo, acquisiscono maggiore consapevolezza del proprio corpo, autonomia e autostima. Confrontarsi con il mondo della moda rappresenta anche una ventata di spensieratezza per loro e le proprie famiglie».

Nei suoi sei anni di vita, l’associazione è riuscita a siglare collaborazioni importanti: ha presentato un cortometraggio “Il Giardino e lo Specchio” all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma; con il Comune di Roma ha organizzato una sfilata in grande stile in Campidoglio; in Calabria, in sinergia con l’associazione Jole Santelli, ha realizzato un volume fotografico edito dalla Rubettino Editore, “Calabria con i miei occhi”, dove i ragazzi dell’associazione sono stati i testimonial della Regione esaltandone le eccellenze e i luoghi più suggestivi.