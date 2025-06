C'è anche un frammento di Calabria tra le cento eccellenze selezionate da TeamSystem e Euroconference con Forbes Italia. Ad entrare nel prestigioso elenco che premia i commercialisti e i consulenti del lavoro che si sono distinti per visione e innovazione è stato lo studio commerciale Marra di Rosa Bomparola con sede a Roccabernarda e Crotone. Un riconoscimento che rende il giusto tributo nei riguardi di coloro che non si limitano soltanto a svolgere per bene il proprio mestiere ma lo esercitano quotidianamente con spirito imprenditoriale e con lo sguardo indirizzato al futuro. La cerimonia di premiazione si è svolta recentemente nella suggestiva cornice di Villa Erba a Cernobbio, in Lombardia. Per l'occasione, abbiamo incontrato la commercialista e revisore contabile Rosa Bomparola, titolare dello studio Marra, per rivolgerle alcune domande a seguito dell'inserimento nella lista "Best in Class 2025".

Dottoressa Bomparola, grazie intanto per la sua disponibilità. Il nome del suo studio commerciale figura nell'elenco "Best in Class 2025" tra le cento eccellenze scelte da TeamSystem e Euroconference con Forbes Italia tra i commercialisti e i consulenti del lavoro. Si aspettava un simile risultato?

«Speravo molto in questo risultato ma non me lo aspettavo. Ho presentato la mia candidatura per la prima volta nel 2023 e ho capito fin da subito che era un traguardo difficile. Non mi sono arresa, ho cercato di apportare dei miglioramenti allo studio secondo il modello di uno studio del Nord e il risultato è arrivato».

Qual è stata la sua prima reazione una volta venuta a conoscenza di essere entrata con il suo studio nella lista "Best in Class 2025"?

«Un’emozione fortissima, mi sono sentita subito gratificata dei sacrifici immani e dell’impegno che ho messo, insieme ai miei collaboratori, per portare lo studio a questo livello. Non ti nascondo che ho provato anche un grande senso di paura, quando sali di livello la paura di cadere cresce in proporzione. Al mio pc ho attaccato da tempo un bigliettino che dice: "E se cado? E se invece voli?" E stavolta abbiamo volato altissimo».

Ci racconti brevemente la storia del suo studio commerciale. Una storia nata nel 1978 da suo padre, vero?

«Mio padre è stato il primo ragioniere nel mio paese, il '72 è stata istituita l’IVA e il '78 da neo diplomato ha avviato l’attività. Poi è arrivata anche mia mamma, ragioniera anche lei, infatti lo studio si chiama Studio Marra come il cognome della mia mamma. Io sono arrivata nel 2007 dopo essermi laureata alla Bocconi. Dal primo giorno del mio rientro ho subito capito che avrei dato un taglio innovativo alla professione di commercialista, ancora troppo maschile e troppo distante dal cliente. Nel 2016 lo studio è passato a mio nome e dal 2020 ho avviato un progetto di innovazione digitale con la mia pagina Instagram @lacommercialistaRossella attraverso la quale faccio divulgazione fiscale. Per questo progetto ho ottenuto una menzione d’onore a luglio 2022 dall’osservatorio "Digital innovation" del Politecnico di Milano e l’attuale "100 Best in Class". L’utilizzo dei social ci ha permesso di uscire dai nostri confini territoriali, attualmente abbiamo clienti in diverse regioni d’Italia, una sede a Roccabernarda e una a Crotone».

Lavorare in Calabria significa fare i conti con una regione bellissima eppure complicata. Quali i vantaggi e quali le difficoltà dal suo punto di vista?

«Il vantaggio principale di lavorare in Calabria è la possibilità di creare legami veri con i clienti che vanno ben oltre il rapporto di lavoro. Da noi non sei un numero, sei una persona con la quale condividi traguardi di lavoro e personali. D’altra parte il tessuto imprenditoriale ed economico è ben diverso da quello del Nord. Qui alcuni comparti economici non sono mai partiti e ci scontriamo con problematiche del territorio che i miei colleghi del nord ignorano. Io dico sempre che ci vuole più coraggio a rimanere che ad andarsene, però vuoi mettere la soddisfazione di avercela fatta qui ad avere successo?»

In provincia di Crotone riceve diversi clienti provenienti da tutta Italia. Cosa l'ha spinta a rimanere in Calabria?

«Credo molto nella “Restanza” e nelle possibilità del nostro territorio e di quell’immenso capitale umano che, con gran fatica, sta emergendo. Personalmente ho sempre saputo che sarei tornata; ho sempre pensato che se tutte le persone valide ci saremmo trasferite al Nord qui saremmo morti del tutto. Quando vado nelle scuole per qualche PCTO ai ragazzi dico sempre che bisogna fare esperienze fuori, prendere il meglio e poi portarlo qui adattandolo al contesto».

Con chi sente di condividere o a chi dedica il riconoscimento "Best in Class 2025"?

«Il mio premio è dedicato a tutte quelle persone che ogni giorno si impegnano nel nostro territorio, affrontando mille difficoltà, per dimostrare che non siamo di meno a nessuno. C’è una Calabria piena di talenti e di innovatori che ogni giorno lottano per cambiare le cose e per riscattare l’immagine di una terra e di una popolazione che troppe volte è stata sminuita e sottovalutata».