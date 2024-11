C'è una Calabria da colorare, che aspetta soltanto di essere riempita con le tonalità vivaci di una terra ogni giorno capace di sorprendere tutti grazie alle sue bellezze paesaggistiche, al suo patrimonio culturale, alle sue peculiarità storiche. Una Calabria fatta di scogliere che si intromettono nel mare, di borghi da visitare in punta di piedi per non disperdere il silenzio che assedia il loro cuore antico, di montagne da cui osservare il mondo rimasto giù, di tradizioni tramandate di generazione in generazione per trovare riparo nel futuro. E sono proprio le ricchezze che dal Pollino allo Stretto si presentano agli occhi del pianeta ad essere state proposte e condivise dall'autrice Caterina Puccio tra le pagine della guida-album “Calabria da Colorare – Christmas Edition”.

Una seconda edizione interamente dedicata, in questo caso, al periodo natalizio con un ricco elenco di attività da fare e cose da vedere a misura di bambine e bambini. Il volume è stato realizzato in collaborazione con Laura Murrone che ha curato alcune delle illustrazioni e Gustavo Garrafa che ha realizzato i contenuti audiovisivi. «“Calabria da Colorare – Christmas Edition” non è solo un album da colorare, ma anche una guida completa alle meraviglie natalizie che la Calabria ha da offrire - fa sapere Caterina -. Troverete dieci illustrazioni di luoghi incantevoli della Calabria su cui spuntano palline, renne e decorazioni di Natale e una lista dettagliata di eventi, mercatini e attrazioni imperdibili durante le festività. Dalle feste di piazza alle mostre d’arte, questa guida fornirà un itinerario completo per vivere al meglio il Natale».

C'è un'ulteriore novità che caratterizza la versione natalizia del libro rispetto quella pubblicata la scorsa estate: l'introduzione di una serie di Qr Code al suo interno per visualizzare numerosi contenuti audiovisivi il cui scopo è quello di approfondire le storie che si celano dietro le illustrazioni. «Questa interattività - aggiunge Caterina - trasforma il processo di colorare in un’esperienza educativa e divertente da condividere con tutta la famiglia».

Un viaggio di riscoperta del territorio calabrese che punta a prendere per mano grandi e piccini al fine di camminare assieme tra le cinque province della regione. Uno stratagemma pensato per allargare lo sguardo sulla bellezza sparpagliata anche laddove non ci si aspetta e, proprio per questo, in molti casi passata inosservata. Si tratta in sostanza di un progetto che chiama tutti a raccolta e che, a pieno titolo, si inserisce in una più ampia opera di valorizzazione dell'area calabrese. La guida-album, disponibile e acquistabile su Amazon, si rivolge, oltre ai bambini e alle bambine, a chiunque voglia disporre dell'opportunità di colorare la Calabria, scrigno di preziosi tesori di cui essere non soltanto orgogliosi ma anche eredi meritevoli.