Il 23enne sarà uno dei maestri nel popolare dance show televisivo, gareggiando in coppia con l'attrice svedese Cecilia Frode. E la sua terra si prepara già a fare il tifo per lui

«Sono entusiasta di annunciare che farò parte della nuova stagione di Ballando con le Stelle in Svezia, “Let's dance"». Il ballerino originario di Gioia Tauro, Antonio Careri, sui propri canali social, ha reso noto l’importante traguardo professionale raggiunto. Sarà uno dei maestri, che come prevede il format del programma TV, gareggerà nella competizione in cui una serie di cantanti, attori, comici e sportivi, imparano l'arte del ballo.

L’artista gioiese, nel popolare dance show equivalente alla versione italiana di “Ballando con le stelle”, farà coppia con l’attrice svedese Cecilia Frode. La sua ascesa rende orgogliosa l’intera comunità che fa il tifo per vederlo sempre più in alto.

«Sono molto felice di iniziare questo viaggio straordinario in un Paese così meraviglioso e non vedo l’ora di condividere ogni passo con tutti voi».

Una grande soddisfazione per il ventitreenne che è rimasto molto legato alle sue radici e con orgoglio porta in giro per il mondo il nome della propria città e della Calabria. Incentivato dalla famiglia, supportato della propria gente, con talento e dedizione, è riuscito a realizzare un risultato artistico di rilievo. Un esempio per i tanti giovani che ambiscono a raggiungere i propri sogni.

La carriera nel mondo della danza



Dopo essersi trasferito a Roma a 19 anni per proseguire la sua formazione, ha collaborato con coreografi di spessore, esibendosi in eventi di carattere internazionale. È entrato a far parte della prestigiosa compagnia di danza “Burn The Floor”, con cui si è esibito tra Europa e America. In Italia ha lavorato con il famoso ballerino étoile della Scala di Milano, Roberto Bolle, partecipando al suo programma “Viva la danza” e come istruttore all’evento “On Dance”. Con la ballerina svedese Veera Kinnunen, amatissima maestra della versione italiana di “Ballando con le Stelle”, attualmente collabora, nelle vesti di ballerino, direttore dei casting e assistente coreografo, allo show “In The Deep”, che sta facendo il giro dei teatri italiani.