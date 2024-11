Quella di Nicola è la storia di un ritorno. Di una valigia preparata per fare rientro a casa, in Calabria. Di un viaggio che ha trovato nell'amore per la propria terra una spinta emotiva per riavvolgere il nastro e ricominciare. Con un sogno in tasca e l'ambizione di cambiare le cose. Non soltanto per sé ma anche per la propria comunità. Classe 1994, Nicola Cino è un giovane calabrese di Morano Calabro. E proprio come tanti ragazzi del sud Italia, a 19 anni, si trasferisce in un'altra regione per lavoro. Raggiunge prima Bologna e, dopo aver vissuto alcune esperienze professionali, lascia l'Italia e si stabilisce nei Paesi Bassi. Si trova d'un tratto ancora più lontano dalla sua Morano, da quel borgo che sta così bene nelle cartoline, da quel mucchio di case che sembrano sostenersi vicendevolmente per dar vita al suggestivo paese incastonato nel verde.

Durante il periodo pandemico, che ha rimesso tutto in discussione, persino le certezze, Nicola ha un'idea: far conoscere l'artigianato del Pollino anche all'estero. E così lascia i Paesi Bassi per far rientro nella sua Morano Calabro, in provincia di Cosenza. Nicola può contare su un'importante rete di artigiani del territorio, grazie anche al padre impegnato da sempre nella realizzazione di pregevoli opere in pietra. Inizia così a promuovere e vendere on line una serie di prodotti artigianali, frutto del lavoro prezioso di maestri dell'arte e della tradizione. Con il suo sito internet www.labottegadelpollino.it , apre una finestra su Morano Calabro, sul Pollino, sugli antichi mestieri che resistono in un mondo sempre più omologato, garantendo al passato la possibilità di potersi esprimere attraverso lavorazioni in ceramica, vimini, legno e pietra. Manufatti che vengono spediti mediante l'e-commerce negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia e in tutta Europa.

Le potenzialità del web, che hanno smontato e riformulato il concetto di confine, danno così nuovo spazio ai prodotti di un tempo, alle creazioni di una volta. Modernità e tradizione finiscono per fiancheggiarsi, per sostenersi. Novità e memoria coabitano in un progetto di valorizzazione del territorio che nasce dall'idea di un giovane talmente desideroso di salvaguardare il patrimonio culturale, artistico e storico della propria terra che decide di lasciare i Paesi Bassi e rientrare a casa. Oltre ad effettuare vendite su internet, Nicola ha voluto aprire anche un vero e proprio negozio fisico di artigianato dal nome "La bottega del Pollino". Nella sua Morano ovviamente.

«Io credo fortemente nel nostro territorio - sostiene orgogliosamente Nicola -. I nostri borghi sono ricchi di storia e di cultura. Godono di paesaggi incontaminati, delle bellezze dello Ionio e del Tirreno, di una varietà straordinaria di prodotti tipici e di artigianato». Ed è proprio in mezzo al lungo elenco di ricchezze calabresi e di potenzialità inespresse che il giovane ha trovato il fondamento della sua scelta più drastica: quella di tornare.

«Il mio sogno - aggiunge Nicola - è quello di vedere Morano Calabro riscattarsi da un punto di vista turistico. Un vero gioiello del Pollino e della Calabria, uno tra i borghi più belli d'Italia». Tra le righe della sua storia, non trova posto soltanto il desiderio di un ragazzo che stacca un biglietto di ritorno per rincasare. C'è anche il sogno collettivo di coloro che tifano per il rilancio della Calabria, della gente che spera di risvegliare le comunità sonnecchianti dell'entroterra sparse per la regione.

A margine del racconto, c'è un aspetto che Nicola non vuole tenere in disparte, sopito in secondo piano. Per il ragazzo originario di Morano Calabro tutto quello che finora ha realizzato è soltanto un punto di partenza e non di arrivo. D'altronde chi ama, anche solo la propria terra, non ha chiaro un approdo, una meta, una destinazione stabilita a priori. Il cuore punta al battito, l'amore si vedrà.