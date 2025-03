Formatore di make-up e comunicazione della moda in prestigiose accademie ed aziende, il professionista ha instaurato numerose collaborazioni con prestigiosi brand del settore della cosmesi e dell'alta profumeria

Il suo è un nome conosciuto nel mondo del make-up. Con sacrificio, studio ed impegno, Raffaele Squillace è riuscito a costruirsi una reputazione ed una credibilità in uno dei settori più importanti nell'ambito della moda in Italia. Lo ha fatto partendo dall'unico elemento indispensabile per ambire ai più grandi risultati: la passione.

Ci è riuscito mettendo in fila un passo per volta, senza fermarsi mai. Neppure per un istante ha lasciato ai suoi sogni la possibilità di sciuparsi, di perdere colore, di consegnarsi al buio. Al contrario, ha illuminato la strada verso l'avvenire con la luce calda delle emozioni fino a diventare uno dei più apprezzati professionisti della bellezza, un international beauty designer, uno sperimentatore e cultore del fashion system e del beauty luxury.

Quello di Raffaele è stato un qualificato percorso formativo intrapreso con la frequentazione del liceo artistico e proseguito con corsi e master di specializzazione dedicati al make-up e alla comunicazione della moda. Un cammino che gli ha consentito nel tempo di affermarsi e di instaurare numerose collaborazioni con prestigiosi brand del settore cosmetico e di alta profumeria come Estèè Lauder, Collistar, Christian Dior e Calvin Klein Beauty. Tra gli importanti risultati conseguiti si inserisce anche la direzione creativa della maison Jimont Cosmetic e la partecipazione alle più importanti manifestazioni del settore moda, cinema e spettacolo.

Originario della provincia di Catanzaro, ed esattamente della comunità di Caraffa, il formatore di make-up in prestigiose accademie ha collaborato anche con la Rai, Mediaset e Sky International. Negli anni ha inoltre coordinato e si è occupato della creazione dell’immagine per numerosi servizi, campagne pubblicitarie e fashion show tra cui Altaroma, Pitti Immagine di Firenze e show internazionali nelle diverse capitali europee.

Di recente si è occupato dell'organizzazione della seconda edizione della kermesse "The world beauty celebrities", da lui stesso ideata, andata in scena il 24 marzo al Teatro Adriano di Roma con lo scopo di condividere l'arte e la bellezza nelle diverse sfumature, di creare un interscambio socio-culturale e di lanciare un forte messaggio di integrazione e inclusività tra i diversi Paesi del mondo. Special guest dell'evento la make-up artist araba Hind Jaleel.