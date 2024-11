La sua avventura parte nel 2019, quando da buon graphic designer realizza delle immagini e le posta sui social. Subito diventano virali e da qui capisce che forse è il momento buono per far diventare realtà il suo sogno, ossia creare un brand di t-shirt disegnate di suo pugno. È la storia di Domenico Mazzotta, giovane di Soriano Calabro. Una storia che lo ha portato dall’entroterra vibonese al raggiungere risultati incredibili: con le sue magliette ha conquistato prima il mercato europeo e poi una collaborazione con niente poco di meno che Alessandro Del Piero. Un’avventura che ha voluto raccontare a Storie che insegnano, il nuovo format di LaC Tv condotto da Mirella Melia e Afro Rao e in onda il martedì alle 21.30.

Il brand che Domenico ha fondato si chiama Independent Republic e oggi conta sui social decine di migliaia di follower. La sua base è sempre rimasta in Calabria, «avrei potuto spostarmi altrove – spiega ai microfoni di LaC – ma il rimanere qui e creare qualcosa nella mia terra fa parte del mio progetto. Ho preso dei ragazzi a lavorare con me e per quanto possibile cerco di realizzare tutte le fasi della produzione in Calabria, ad esempio scegliendo dei fornitori locali». Domenico, un creativo da sempre, per l’occasione si è dovuto inventare anche imprenditore: «Non è facile far coesistere le due anime in una sola persona – scherza -, è una sfida complessa, che porto avanti con impegno giorno dopo giorno».

La sua azienda nasce, come detto, nel 2019, ma è nel 2020 durante il lockdown che conosce il vero boom. Al punto che il brand si fa notare persino da Alessandro Del Piero, che non esita a mettersi in contatto con Mazzotta. L'anno dopo, nascono così una collaborazione e una nuova collezione, che ancora oggi per il giovane di Soriano sono il più grande orgoglio. «È la parte più bella di questa storia», dice raccontando i vari passaggi che lo hanno portato ad avere la bandiera bianconera come testimonial. «Per me che sono sempre stato juventino poi, un’emozione pazzesca». In quest'occasione Domenico è stato affiancato dall'artista catanzarese Massimo Sirelli, che ha firmato la collezione. Tutto made in Calabria.

Una bella storia la sua, che, come racconta lui stesso a LaC, «mi ha mostrato che quando credi a un progetto e ti impegni, puoi raggiungere grandi soddisfazioni. Anche in una terra difficile come la nostra». I suoi prossimi obiettivi? Passare dalle vendite online alla creazione di negozi fisici. E la determinazione e la voglia di fare ci sono.

È possibile rivedere l’intera puntata su LaC Play.