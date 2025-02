La Calabria potrebbe presto accogliere una delle popstar più celebri al mondo: Dua Lipa. A rivelarlo è stato lo chef Francesco Mazzei, icona della cucina italiana a Londra e ambasciatore della gastronomia calabrese all’estero. Durante un collegamento con Altomonte per l’evento “Gran festa del ritorno alle radici – Un viaggio culturale nell’eredità italiana nel mondo”, Mazzei ha raccontato un aneddoto che ha subito acceso l’entusiasmo tra i presenti.

Dua Lipa, nata a Londra da genitori kosovaro-albanesi, è profondamente legata alle sue radici balcaniche. Proprio per questo, la cantante si è mostrata affascinata quando Mazzei le ha parlato delle comunità arbereshe della Calabria, una minoranza etnico-linguistica di origine albanese che si stabilì nella regione tra il XV e il XVIII secolo.

Secondo quanto raccontato dallo chef, Dua Lipa e suo padre, che frequentano i suoi ristoranti a Londra, hanno mostrato un grande interesse per la storia e le tradizioni degli arbereshe.

Tanto che Mazzei non ha esitato a invitarli a visitare la Calabria per conoscere da vicino queste comunità uniche nel loro genere.

Al momento, non c’è ancora una data ufficiale per la possibile visita della popstar, ma Mazzei ha assicurato che Dua Lipa e il padre hanno accolto con entusiasmo l’invito. La loro curiosità per la cultura arbereshe potrebbe portarli a esplorare paesi come Civita, Lungro, San Demetrio Corone e Spezzano Albanese, località dove ancora oggi si parlano l’antica lingua albanese e si celebrano riti bizantini.

La notizia ha subito suscitato grande interesse in Calabria, alimentando le speranze di vedere presto l’artista britannica tra i borghi della regione. Se l’incontro con la terra arbereshe dovesse concretizzarsi, sarebbe una grande opportunità di visibilità per il territorio e per la sua storia ancora poco conosciuta a livello internazionale.

L’influenza degli arbereshe in Calabria è una delle tante sfaccettature della ricchezza culturale della regione, spesso poco valorizzata.

Se Dua Lipa dovesse realmente visitare questi luoghi, si tratterebbe di un evento importante, capace di portare l’attenzione dei media internazionali su un patrimonio storico e culturale straordinario.

Ora non resta che attendere e vedere se la promessa dello chef Mazzei si concretizzerà. I fan della cantante e gli abitanti delle comunità arbereshe sperano di poter accogliere presto Dua Lipa in Calabria, per un viaggio che potrebbe diventare un ponte tra culture e tradizioni antiche.