Elena Lazzaro ha 32 anni e vive a Mandaradoni di Limbadi, un piccolo borgo della Calabria in provincia di Vibo Valentia. La sua storia è quella di molti giovani del Sud: dopo aver lasciato la sua terra per inseguire opportunità altrove, ha deciso di tornare e costruire il suo futuro proprio qui dove tutto è iniziato.

La partenza: tra sogni e sacrifici

Elena ha lasciato la Calabria nel 2011 per studiare e lavorare in Emilia Romagna. Il viaggio in treno di oltre 12 ore per raggiungere Bologna è stato il primo distacco da casa, un’esperienza segnata dalle lacrime e dalla consapevolezza di dover affrontare una nuova vita lontano dalle sue radici. Lontana dalla famiglia e dagli affetti, ha trovato nella passione per lo sport e per l’insegnamento il suo punto di forza. In Emilia ha costruito una carriera come docente di scienze motorie e giocatrice di calcio, vivendo una realtà ricca di opportunità ma con un legame mai spezzato con la sua terra d’origine. Continua a leggere su IlVibonese.it