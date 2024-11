Puoi allontanarti, scegliere di partire per decidere cosa fare del tuo futuro, arrivare fino in capo al mondo. Ma quella Calabria, bella e maledetta, la porti dentro, in certi casi così tanto da scegliere di ritornarci per sempre.

È la storia di Imma Lazzaro, giovane imprenditrice e creativa calabrese con un passato da giornalista nella Capitale, dove ha studiato credendo di inseguire il proprio futuro. «Subito dopo la mia laurea in Comunicazione e Giornalismo a Roma, nel 2010 ho iniziato a lavorare in diversi uffici stampa credendo che quella di scrivere fosse davvero la mia strada. Anche se da piccola dicevo sempre che sarei diventata un’artista o una disegnatrice di fumetti. Avrei dovuto capire subito qual era la mia indole – racconta Imma. Colori, arte e arti manuali hanno sempre avuto un grande fascino per me. E mi mancava la mia terra».

Così, giorno dopo giorno, Imma inizia a dar ascolto al suo forte richiamo per la Calabria e alla sua passione per la creatività. «A Roma riprendo in mano un uncinetto ed è da lì che è nato tutto. Mollo il lavoro, mi metto a sferruzzare e sferruzzo e cucio cosi tanto e con una naturalezza che era tutta mia che, dal realizzare gioielli per me, sono passata in poco tempo a realizzare gioielli per il mondo di Facebook, che nasceva proprio in quegli anni ed era ancora del tutto sconosciuto. E nel 2015 emigro al contrario».

Da giornalista a designer di gioielli

In Calabria Imma inizia la sfida della sua vita, la più grande forse, nello stupore generale di chi non ha ancora chiaro il perché di questa scelta di ritorno. Apre una partita iva e con grande grinta dà vita alla sua azienda di creazioni artigianali CREAttiva. «Sulle coste del mio mare, a Santa Caterina dello Ionio, nasce il mio laboratorio: un luogo magico, che alcuni amano chiamare il Lab delle meraviglie. Creo bijoux e li vendo in rete. E trovo la mia dimensione. Colori, fili, aghi, cristalli sono il mio pane quotidiano. Le mie collezioni piacciono perché i miei accessori raccontano la Calabria e la mia storia. Una storia di riscatto, di ritorno, e da quest’anno anche di rinascita: una nuova collezione, dei social manager che lavorano per me. La mia ispirazione continua, le mie clienti mi danno sempre maggiore fiducia e affidano alle mie mani gli orpelli dei loro look più importanti».

Il lab CREAttiva è sullo Jonio e non potrebbe essere diversamente: le collezioni di gioielli artigianali parlano di Calabria soprattutto nei colori: le mille tonalità del blu del cielo e del mare, i verdi della natura selvaggia e incontaminata, strapiombi, terrazze, balconate, i colori accesi dei coralli, degli agrumi, dei cactus, dei fiori, l’esplosione di bouganville. E l’oro della golden hour.

Collane, bracciali, anelli, orecchini, ciondoli e tanto altro: i gioielli CREAttiva sono fatti di acciaio inossidabile, a garanzia della qualità e della durata delle collezioni, e di tessuti (principalmente filati di cotone e canapa), ceramica, pietre naturali e cristalli di vetro. Assieme ad una ceramista del posto Imma ha realizzato delle pale di fico d’india in ceramica, accessori che hanno riscosso un successo enorme.

CREAttiva vende i suoi gioielli artigianali online, grazie alle pagine social CREAttiva Instagram e CREAttiva Facebook in tutta Italia e anche in Europa. All’estero, è la Francia ad avere il primato sull’acquisto delle collezioni che “sanno” di Calabria.

La panchina degli abbracci CREAttiva

A rafforzare l’identità del laboratorio creativo di Imma Lazzaro, che abbraccia la Calabria e vive del suo abbraccio, è una panchina speciale dal colore inconfondibile del mare posta fuori da questo scrigno magico, insieme al fucsia acceso delle bouganville. Vi aspetta per darvi il benvenuto, per farvi raccontare da vicino la storia di una sognatrice calabrese che dal Sud è partita lasciando le sue radici e al Sud è ritornata, per mettere nuove radici.

Vi racconterà la storia di Imma e della sua scommessa vinta: la scommessa di chi crede che vivere al Sud sia una grande sfida e, insieme, una meravigliosa opportunità.