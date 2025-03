“Siamo entusiasti di annunciare che il comico e attore italo-australiano Joe Avati intraprenderà un emozionante viaggio in Italia alla ricerca delle proprie radici. Non si tratta della sua prima visita nel Belpaese ma questa volta farà un’esperienza del tutto unica e indimenticabile che lo porterà - grazie a Italea - a immergersi nelle tradizioni, nella cultura e nei sapori autentici delle sue origini”. Giovanni Maria De Vita, Consigliere d’Ambasciata e responsabile del Progetto Turismo delle Radici presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale presenta così il viaggio delle radici di Joe Avati che sarà in Calabria dal 18 al 23 marzo.

Avati è nato in Australia ma i suoi genitori sono originari di Reggio Calabria, precisamente dei piccoli comuni di Melicuccà e Rizziconi. È un comico popolare soprattutto tra gli italiani e discendenti di italiani in Australia, ma anche in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Nei suoi spettacoli mette insieme dialetto calabrese e inglese. Avati è ora pronto a scoprire la terra natale dei suoi genitori e dei suoi nonni insieme alle tradizioni e ai costumi, ai suoi sapori, alla sua gente e alle sue bellezze.

E lo farà grazie a Italea, il programma di promozione del turismo delle radici, lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’interno del progetto PNRR e finanziato da NextGenerationEU. Il progetto mira ad attrarre italiani all’estero e italo-discendenti intenzionati a scoprire i luoghi e le tradizioni delle proprie origini, fornendo un insieme di servizi per agevolare il viaggio in Italia.

È dedicato sia a chi conosce già le proprie origini italiane – come Joe Avati – e vuole organizzare un viaggio per ritrovare i luoghi, i costumi e la cultura dei propri antenati, sia a chi le deve ancora identificare. L’attore incontrerà la sua famiglia d’origine insieme alla comunità locale e parteciperà a eventi e attività come laboratori di cucina tradizionale, artigianato e momenti di convivialità che gli permetteranno di fortificare il legame con la sua terra d’origine.

Avrà, inoltre, l’opportunità di immergersi nelle usanze locali e visitare le bellezze del territorio. “Per chi cerca le proprie radici, queste esperienze rappresentano un’opportunità unica per connettersi con la storia e la cultura di un luogo di cui si è sempre sentito parlare” spiega De Vita.

Le tappe del viaggio di Avati, organizzate da Italea Calabria, includeranno alcuni dei Comuni più affascinanti della regione come Reggio Calabria, Pizzo Calabro, Palmi, Scilla, Spilinga, Ciminà e Canolo. Dopo l’incontro con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, in programma il 18 marzo, sarà nei paesi d’origine Melicuccà e Rizziconi (provincia di Reggio Calabria): lì Avati avrà la possibilità di abbracciare parenti, consultare documenti – come certificati di nascita o matrimonio - visitare il cimitero dove sono sepolti i suoi antenati oltre a incontrare genealogisti, artigiani, chef, che lo guideranno in un percorso di apprendimento e scoperta.

“Questo viaggio rappresenta per me un ritorno alle origini, ma anche una scoperta di aspetti che non ho mai avuto modo di vivere appieno. Non è la città famosa in Italia che mi interessa, ma la terra dove i miei antenati hanno vissuto. Voglio connettermi con la storia e la cultura della mia famiglia in modo profondo e autentico, e non c’è modo migliore di farlo se non attraverso piccole scoperte quotidiane che raccontano il legame che mi unisce alla Calabria” ha dichiarato Joe Avati.

I fan potranno seguire il viaggio di Joe Avati sui social dove il comico documenterà ogni momento di questa esperienza. Questo viaggio non è solo un’opportunità per Joe Avati di esplorare le proprie origini, ma anche un invito a tutti gli italo-discendenti a venire a fare un viaggio delle radici in Italia per riscoprire una parte di sé oltre alla bellezza del nostro Paese.