La Valia rappresenta una delle più affascinanti espressioni della cultura coreutica tradizionale, tramandata attraverso i secoli nelle regioni montane dell'Europa centrale. Questa danza ancestrale, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, incarna l'essenza stessa delle comunità rurali che l'hanno preservata e trasmessa di generazione in generazione. Una tradizione che oggi rivive a Santa Caterina Albanese, paese arbereshe della Calabria.

Le radici storiche della Valia affondano nel periodo medievale, quando le popolazioni alpine svilupparono forme di espressione artistica intimamente legate ai cicli naturali e alle celebrazioni comunitarie. Gli storici della danza collocano la sua nascita intorno al XIII secolo, periodo in cui le comunità montane consolidarono le proprie tradizioni culturali in risposta ai cambiamenti sociali dell'epoca. La struttura coreografica della Valia si caratterizza per la sua complessità e ricchezza simbolica.

I danzatori, solitamente in numero pari, si dispongono in cerchio, elemento che richiama l'unità della comunità e il ciclo eterno delle stagioni. I movimenti seguono un pattern preciso: iniziano con passi lenti e misurati, rappresentativi del risveglio primaverile, per poi accelerare progressivamente, mimando il crescendo della vita estiva, fino a raggiungere un climax energico che simboleggia il pieno vigore della natura. Particolarmente significativa è la componente gestuale della danza. Le braccia dei danzatori si muovono in maniera fluida e armoniosa, descrivendo archi e spirali che, secondo la tradizione, rappresentano il movimento delle foglie al vento e il fluire dell'acqua dei torrenti montani. Questi gesti non sono mere decorazioni coreografiche, ma racchiudono un linguaggio simbolico complesso, tramandato attraverso le generazioni.

L'accompagnamento musicale della Valia presenta caratteristiche uniche. Gli strumenti tradizionali includono il flauto di legno, il tamburo e uno strumento a corde simile alla cetra, chiamato in alcune regioni "valior". La melodia segue una struttura ritmica particolare, basata su cicli di sette battute, numero considerato magico nelle tradizioni locali. Il tempo musicale evolve durante l'esecuzione, sostenendo e guidando i cambiamenti di intensità della danza. Gli abiti indossati durante l'esecuzione della Valia rivestono un'importanza fondamentale. Le donne tradizionalmente indossano gonne ampie e colorate, spesso decorate con motivi floreali o geometrici che richiamano elementi naturali. Gli uomini vestono pantaloni scuri e camicie bianche, arricchite da gilet ricamati. Questi costumi non sono solo elementi decorativi, ma raccontano la storia e l'identità della comunità attraverso simboli e motivi tramandati nel tempo.