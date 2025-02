Il 26enne gioca per l’Altomonte Rc ma il suo cuore è in Sud America. Così hanno deciso di celebrare le nozze con una videochiamata. E nell’ultima gara di campionato lui ha gridato al mondo il suo amore

Nel cuore dell'era digitale, dove la distanza può essere colmata dalla tecnologia, ecco una storia straordinaria di amore e determinazione. I protagonisti sono due ragazzi brasiliani, Paulo Rogerio Rodrigues De Lima, 26 anni, e Tabata Leticia Brancalhao, 31 anni.

Dopo il classico colpo di fulmine durante un allenamento di Paulo, si promettono eterno amore cinque anni fa.

Se per Paulo il futuro era il calcio, Tabata in Brasile era insegnante di educazione fisica e qualificata personal trainer. Ed ecco la sorpresa: per Paulo, talentuoso calciatore brasiliano, in estate arriva la chiamata dall’Italia con l'opportunità di giocare per l'Altomonte RC.

Tuttavia, il suo cuore resta in Brasile, accanto alla sua amata Tabata, impedita a seguirlo per questioni burocratiche. Non volendo separarsi e sperando di costruire un futuro insieme, Paulo e Tabata hanno deciso di celebrare il loro matrimonio tramite una videochiamata su WhatsApp, permettendo così ai loro cuori di unirsi nonostante la distanza fisica. Una scelta d’amore influenzata dal sogno di un futuro migliore nel “bel paese”.

Il giorno del “matrimonio digitale”, Paulo e Tabata si sono vestiti elegantemente, emozionati per il momento che stavano per vivere. Con amici e familiari riuniti virtualmente, la coppia ha pronunciato i propri voti e scambiato gli anelli davanti agli schermi dei loro dispositivi, rendendo ufficiale il loro amore.

E nell’ultima gara di campionato, durante una partita contro il Cassano, Paulo ha voluto gridare al mondo quanto fosse importante per lui l’amata Tabata, non più compagna ma finalmente moglie. Dopo aver segnato la prima rete per la gioia dei tanti tifosi divenuti nel tempo cari amici, correndo verso i compagni, ha alzato la maglietta della sua squadra per mostrarne una particola con dedica speciale alla sua amata. Il gesto ha toccato il cuore di molti, dimostrando che l'amore può essere celebrato in modi inaspettati e creativi.

La storia di Paulo e Tabata è un esempio di come la determinazione e l'amore possano superare qualsiasi barriera. Nonostante le sfide e la distanza, la coppia è riuscita a celebrare il proprio matrimonio e a iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme. Il sogno di un futuro migliore in Italia è ora una realtà, grazie alla combinazione di tecnologia, calcio e, soprattutto, amore.

Paulo e Tabata ci insegnano che non ci sono limiti quando si tratta di amare e di sognare. In un mondo sempre più connesso, le loro esperienze ci ricordano che l'amore è una forza potente e universale, capace di superare qualsiasi confine.