Paolo Marra, il debutto al cinema è subito successo. Parte alla grande Un sindaco fuori dal comune, il film di Marra, che dopo i trionfi nella nostra emittente, vola anche sul grande schermo.

Con Paolo parliamo del suo film. «È il mio primo film! Beh si, è partito davvero alla grande con la prima che si è tenuta a Isola Capo Rizzuto dove sono state girate la maggior parte delle scene oltre a Le Castella e Crotone. Sala stracolma, presenti amministrazione comunale con a capo il sindaco l'avvocato Mariagrazia Vittimberga che ringrazio per la sua disponibilità e gentilezza, buona parte degli attori calabresi ed era presente anche il grande Martufello. A fine proiezione il lungo applauso del pubblico presente in sala mi ha fatto scappare qualche lacrimuccia».

Com’è nata l’idea?

«L'idea nasce un po’ per gioco, qualche anno fa feci una piccola parte in un film del regista Fabio Mancuso, al quale dissi al rientro dal set a fine giornata: “Perché non facciamo un film divertente, leggero, visto che la gente ha bisogno di distrarsi (eravamo in periodo pandemia)”. Lui mi rispose: “Sì ma chi la scrive la sceneggiatura?”. Io risposi: “Visto che tu hai il programma adatto per farlo, ci mettiamo in videochiamata, io detto e tu scrivi!”, e così nasce la sceneggiatura di Un sindaco fuori dal comune».

Il sindaco fuori dal comune esiste veramente?

«Beh, dovremmo andare in giro a cercalo, può darsi che ci sia!»

Un cast ‘stellare’, attori di successo, una bella scommessa per Paolo Marra. Prevedibile anche un successo nazionale.

«Sì un cast importante grazie alla presenza di Enzo Salvi, Martufello, Francesca Rettondini, Daniela Fazzolari e Antonio Tallura. Un successo nazionale? Non ho i soldini per farlo decollare, ci vorrebbe una buona promozione, cosa che non posso permettermi».

Magari il prossimo film sarà interpretato da Rocco Loria di San Giovanni in Fiore?

«Questo è interpretato da Rocco Loria! Il sindaco fuori dal comune è proprio lui Rocco Loria, pastore di San Giovanni in Fiore, trasferitosi ad Isola».

Intanto nei cinema la richiesta del film è molto sostenuta. Le prossime date delle proiezioni sono le seguenti: