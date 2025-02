I sogni, a volte, si avverano. Ne sa qualcosa Salvatore Cristiano Misasi, 27enne di San Lucido, che, qualche giorno fa, aveva espresso il desiderio di entrare nella squadra di LaC News24 e diventare, un giorno, un giornalista. Ieri il direttore della testata e destinatario dell’appello, Franco Laratta, e l’editore Domenico Maduli, presidente del gruppo Pubbliemme-Diemmecom, hanno bussato alla sua porta per scrivere il lieto fine di questa storia. A Cristiano, che è anche un atleta tetraplegico, hanno consegnato una pergamena contenente l’invito formale «a farci avere il tuo contributo attraverso idee, proposte e riflessioni che periodicamente vorrai inviarci». Immediata la reazione del giovane: «Insieme faremo qualcosa di grandioso. Sono onorato».

Una storia di straordinario coraggio

Tutto è cominciato quando, qualche giorno fa, siamo andati per la prima volta a casa di Cristiano, figlio del pilota automobilistico Ciccio Misasi, per raccontare l’impresa che sta per compiere: il prossimo 1° giugno comincerà il suo viaggio di dodici giorni in sella a una handbike, con cui attraverserà ben quattro parchi naturali e l’intera regione. Partirà da Laino Borgo e taglierà il traguardo sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. In quella occasione, ci aveva raccontato delle sue passioni e dei suoi tanti sogni nel cassetto, tra cui quello di voler diventare giornalista e farlo entrando nella redazione di LaC News24. Aveva quindi pensato lanciare un appello direttamente al direttore Laratta: «Se in qualche modo ha l’opportunità di concedermi un ruolo nella sua meravigliosa redazione – aveva detto ai nostri microfoni -, io l’accetto molto volentieri».

Un talento fuori dal comune

Il suo appello ha colto nel segno, perché il direttore Laratta ne è rimasto molto impressionato, soprattutto dopo averne scoperto il talento. Cristiano, che ha anche una laurea in Giurisprudenza, è appassionato di lettura e di scrittura e già da tempo si cimenta nella redazione di articoli su diversi blog e testate. La sua è una penna fine, capace di una sensibilità rara e profonda.

Un sogno diventato realtà

Cosicché, il direttore Franco Laratta ha fatto in modo che quel suo appello non cadesse nel vuoto. Accompagnato dal presidente Maduli, è andato a comunicargli la notizia personalmente: «Saremo lieti di averti fra noi». Visibilmente emozionato, Cristiano ha ringraziato per l’opportunità: «LaC News24 – ha detto – è una delle testate più autorevoli della regione. Qualcosa di bello verrà fuori». Ma non prima di aver portato a termine l’impresa per la quale si sta preparando da mesi, fisicamente e mentalmente: «Il progetto del viaggio mi sta portando via molto tempo, tra allenamenti e organizzazione. Dopodiché, la mia collaborazione potrà cominciare».

Una scelta entusiasmante

«Lui ama scrivere vuole diventare giornalista, è un fenomeno questo ragazzo, come potevamo dirgli di no?», ha commentato il direttore Laratta, con gli occhi lucidi per l’emozione. La decisione è stata suggellata dalla presenza dell’editore Domenico Maduli, giunto fino a San Lucido principalmente per stringere la mano a un giovane pieno di risorse che, con la sua forza e il suo coraggio, infrange ogni tabù e ogni pregiudizio sulla disabilità. La sua collaborazione porterà certamente una ventata di travolgente entusiasmo.