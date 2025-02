La Calabria continua a rivelarsi una fucina di talenti in grado di conquistare i grandi palcoscenici nazionali e internazionali. Tra questi, brilla il nome di Salvatore Clemensi, hairstylist di fama e ambasciatore della bellezza, che ha saputo trasformare la sua arte in un passaporto per il successo, senza mai recidere il legame con la sua terra natia dove ha continuato ad investire, creando posti di lavoro e rilanciando il nome del suo paese, Bova Marina, praticamente ovunque.

Dall’area grecanica ai riflettori nazionali

Nato nella cittadina perla dell’Area Grecanica reggina, Salvatore Clemensi ha respirato sin da bambino l’aria del mestiere nel salone del padre, Santo, dove ha mosso i primi passi in un mondo che sarebbe diventato poi la sua vita. A soli diciassette anni, ha iniziato a viaggiare per l’Europa, affinando la sua tecnica tra le maggiori capitali europee, per poi tornare nella sua Calabria con un bagaglio di esperienza destinato a fare la differenza.

Nel 1999, apre il suo salone, e lo fa proprio nel suo paese. La vera svolta arriva però nel 2007, quando entra nel mondo dello spettacolo. Da quel momento, il suo talento lo porta dietro le quinte dei più importanti eventi italiani, lavorando nei backstage del Festival di Sanremo, dei Nastri d’Argento, di Miss Italia e dei Telegatti. Un percorso in costante ascesa, fino alla consacrazione televisiva che oggi lo vede protagonista non più dietro le quinte, ma di fronte al pubblico, su La7, con la sua partecipazione alla nuova stagione di “Amarsi un po’ - Istruzioni per l’uso”, condotto da Samanta Togni.

Innovazione e crescita: la Hair Spa e il brevetto StarColor

Non solo artista del capello, ma imprenditore a tutti gli effetti. Negli ultimi anni, oltre al suo storico salone che, a mano a mano, è diventato sempre più grande arrivando a contare decine di collaboratori ed una clientela che arriva da diverse province, Clemensi ha ampliato la sua attività creando una Hair Spa, uno spazio dedicato alla cura del capello con un approccio personalizzato. Un'iniziativa che si inserisce nel suo percorso di ricerca e innovazione nel settore che lo ha portato anche a brevettare una tecnica di colorazione, che punta a valorizzare le caratteristiche cromatiche individuali, e che oggi si sta diffondendo nei saloni di tutta Europa.

«Davanti alle telecamere è tutta un’altra esperienza»

Un successo costruito con determinazione e passione, che Clemensi racconta ai nostri microfoni con entusiasmo. «Sono felicissimo di questa esperienza – racconta l’hairstylist -. Dopo aver partecipato a quattro puntate lo scorso giugno, mi hanno richiamato per altre otto che stanno andando in onda proprio adesso. È un lavoro intenso: una sfida incredibile e nuova. Ma è stimolante, perché non si tratta solo di essere un hairstylist, ma anche di interpretare un ruolo davanti alle telecamere».

Nonostante la carriera luminosa, Clemensi non ha mai pensato di abbandonare la Calabria. Al contrario, ha scelto di investire nella sua terra, mantenendo il suo salone a Bova Marina, facendolo crescere, e diventato punto di riferimento per chi cerca qualità e innovazione.

«Abbiamo tantissime risorse, dobbiamo solo valorizzarle. Credo profondamente nel potenziale della Calabria e nel suo futuro. Certo, non è sempre facile, perché trovare personale qualificato è complicato, ma non per questo dobbiamo arrenderci».

Un messaggio che vuole essere anche uno sprone per i giovani calabresi che sognano di affermarsi senza dover emigrare. «Si può fare impresa in Calabria, anzi, sotto alcuni aspetti è persino più semplice. Serve determinazione, formazione e tanto coraggio, ma le opportunità ci sono per chi è disposto a coglierle».

Un talento che porta la Calabria nel mondo

A esaltare il talento di Clemensi è anche l’eurodeputata Giusy Princi, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio riconoscimento. «La Calabria continua a mostrare le sue eccellenze nel panorama nazionale grazie all’impegno e alla competenza di tanti professionisti straordinari. Salvatore Clemensi è uno di questi: con il suo talento e la sua passione ha saputo imporsi nel mondo dello spettacolo, rappresentando la nostra terra con orgoglio e prestigio».

Parole di grande stima, quelle dell’eurodeputata reggina, che sottolineano sia il successo professionale di Salvatore Clemensi, che la sua capacità di unire innovazione e tradizione, costruendo una carriera internazionale senza mai dimenticare le sue radici.

«Salvatore è un esempio di determinazione e dedizione. Storie come la sua, danno lustro alla Calabria e dimostrano che questa è una terra ricca di talenti e risorse».

Dal backstage dei grandi eventi alla ribalta televisiva, Salvatore Clemensi è la dimostrazione di come passione e impegno possano trasformare un mestiere in un’arte, e un’arte in un simbolo di eccellenza. Con le mani sapienti di chi ha imparato il mestiere nella bottega di famiglia e lo sguardo rivolto sempre al futuro, continua a scrivere la sua storia, portando alto il nome della Calabria in Italia e oltre i confini nazionali. Un successo che è, prima di tutto, una lezione di coraggio e appartenenza.