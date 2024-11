Non è inusuale, in Calabria, trovare appese alle porte ed alle finestre delle case delle strane bambole di pezza. Una tradizione popolare che vuole rappresentare il passaggio dal periodo di Carnevale alla Pasqua di Resurrezione

Una bambola nera, rappresentata come un'anziana che potrebbe fare paura ma che rappresenta il passaggio dal periodo di Carnevale alla Pasqua di Resurrezione.

Non è inusuale, in Calabria, trovare appese alle porte ed alle finestre delle case delle strane bambole vestite di scuro, con lineamenti che possono a volte spaventare e incutere timore. Si chiamano corajisime, sono bambole di pezza che si espongono dalla fine del periodo di carnevale fino alla Pasqua.

Andrea Bressi, esperto di tradizioni popolari, ci accompagna in questo viaggio alla scoperta di una delle tradizioni più antiche della Calabria: in mano gli strumenti per filare, gli agrumi e le penne appese, un lungo viaggio alla scoperta di una tradizione antichissima attraverso i canti tradizionali, i laboratori con i bambini e la visita nella bottega di un giovane artigiano, Rocco Vitaliano, che ha deciso di rielaborare e aprire una linea di produzione dedicata proprio alle Corajisime.

Ecco il reportage di Vincenzo Caricari sulle tracce delle Corajisisme.