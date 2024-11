Nasce in seguito a diversi viaggi all’Estero e alla voglia di realizzare un progetto particolare in Calabria l’idea di Salvatore Modafferi, giovane imprenditore di Reggio Calabria che porta avanti un’idea innovativa e unica rientrante nel settore vinicolo: produrre del vino con oro a 24 carati. Inizialmente il progetto avrebbe dovuto basarsi sulla vodka, ma poi Salvatore, fin dall’inizio appoggiato dalla famiglia e in particolar modo da sua madre, ha pensato di rendere protagonista il vino calabrese.

L’idea e la presentazione ufficiale del Karati Luxury Wine Gold

«Di solito siamo abituati ai giovani che partono in cerca di maggiori possibilità economiche e professionali, perciò mi sono chiesto “Perché non realizzare qualcosa qui portando la Calabria ad essere conosciuta per questa particolarità, anche nelle altre regioni e all’estero?”». È con questo pensiero che Salvatore Modafferi inizia a dar vita a quello che è un progetto unico, lavorandoci per circa due anni, e presentandolo proprio poco tempo fa.

La prima presentazione ufficiale del Karati Luxury Wine Gold, unico vino rosso con oro 24 carati, si è svolta a novembre presso il Parco dei Principi di Roccella Ionica in occasione del Wedding Day, durante il quale erano presenti anche altre eccellenze calabresi, ed è stata occasione per l’azienda di presentare il tris di vini al pubblico, che ne ha potuto assaggiare la consistenza e il gusto nella versione gold. I nomi dei tre vini di casa sono ispirati alla Magna Grecia e alle storie di amore e struggimento della cultura ellenica, da sempre legata ad un filo conduttore con la Calabria: il rosso è Thanatos, il bianco è Agave, e infine il rosato, Eros, che raccontano di un percorso ricercato fatto di bellezza, cultura e buon gusto serviti dall'azienda Shiva, creatrice del brand.

La scelta dell’oro per le qualità del benessere fisico

Un prodotto finale di prestigio che abbraccia l’innovazione, con uno sguardo rivolto alla valorizzazione del territorio tramite l’utilizzo di vini calabresi e attento alle richieste più esigenti, che ha reso Modafferi il primo produttore di vino realizzato con oro.

«La scelta dell'oro è un riferimento culturale e identitario a cui si è ispirata l'intera collezione dell'azienda Shiva e del brand Karati Luxury Wine» dice il giovane imprenditore, che per l’organizzazione degli eventi culturali è affiancato da sua madre.

La ricerca del vino che meglio si adattasse alle esigenze per un ottimale prodotto finale è durato non poco tempo, e alla fine è ricaduta sulle Cantine Caccamo, nate nel 1966 a Taurianova e ora gestite anche dai più giovani di famiglia, che per la realizzazione del vino hanno messo a disposizione anche i macchinari dell’azienda.

«Il processo della produzione del vino, dalla vendemmia alla pigiatura, fino alla vinificazione e al riposo, è complesso e impegnativo, e alla fine della lavorazione viene aggiunta una polvere d’oro, di 24 carati per il vino rosso, e di 23 carati per il bianco e il rosato, facendo sì che il vino acquisisca qualità bio energetiche, anti infiammatorie e anti ossidanti pur non alterandone il sapore» dice Modafferi, riportando gli studi che ha fatto effettuare ad esperti per riuscire ad ottenere un prodotto che oltre ad essere buono sotto il punto di vista del gusto, avesse anche delle caratteristiche positive per il benessere fisico.

A rivestire particolare importanza nell’azienda è inoltre l'aspetto grafico: grafici professionisti realizzano infatti bottiglie dal designer ricercato ed esclusivo, rendendo così il prodotto appetibile anche sotto un punto di vista estetico, in grado di andare incontro alle esigenze dei clienti amanti dell’eleganza e del buon gusto.

Verso nuovi progetti

Il successo della presentazione del Karati Luxury Wine, inaspettato per il giovane imprenditore, ha fatto sì che questo diventasse un vero e proprio brand rivolto ai cultori del vino, soprattutto poiché è stata realizzata in limited edition con bottiglie numerate. Situazione che ha spinto il giovane a voler continuare a migliorare e ampliare il progetto iniziale, e ad intraprendere anche nuove strade.

«Siamo solo sulla linea di partenza e ci aspetta un grande lavoro – dice soddisfatto Salvatore Modafferi – e a breve uscirà un elegantissimo distillato, una Vodka con oro 23 carati dal designer contemporaneo, che sarà il primo di una bellissima Collezione Prestige Shiva».