L'anticiclone delle Azzorre sta mantenendo un clima gradevole e senza afa, tipico dell'area in cui viviamo ma latitante negli ultimi anni. Dalla prossima settimana però ecco di nuovo in arrivo aria di origine sub-tropicale

In questi ultimi giorni l'intera Calabria e non solo sta vivendo la vera estate mediterranea. L'anticiclone Azzorriano infatti, praticamente inesistente in questi ultimi anni, sta apportando temperature molto gradevoli con valori che sulle coste difficilmente superano i 30°C facendo così mantenere il caldo molto sopportabile e senza l'afa opprimente di cui eravamo ormai abituati.

Abitudine che però sembra ritornare a partire dal weekend: l'isolamento di un'insidiosa goccia fredda nei pressi della Gran Bretagna causerà un richiamo di aria molto calda di origine sub-tropicale la quale si espanderà fin verso l'intera Penisola. Ecco dunque che una nuova ondata di caldo africano, decisamente più intensa rispetto a quella di qualche giorno fa, farà visita sulla nostra regione soprattutto ad inizio della prossima settimana.

Gli ultimi aggiornamenti non sono per nulla incoraggianti: sono previsti infatti valori di temperature che potranno raggiungere i 23-24°C alla quota standard di 1500m ma addirittura alcune emissioni dei modelli matematici intravedono valori fino ai 26-27°C! Ciò comporterebbe temperature che potrebbero raggiungere facilmente i 36-38°C lungo le coste con punte anche di oltre 41-42°C nelle pianure specie cosentine, crotonesi e della bassa Calabria. Si tratta comunque di una linea di tendenza che necessiterà di ulteriori analisi e conferme a causa della distanza temporale dall'evento e soprattutto dalla posizione che la goccia fredda avrà. Seguiranno dunque aggiornamenti.