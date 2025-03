In merito all’allerta arancione che è stata diramata per la giornata di domani 27 marzo è necessario fare delle precisazioni. La perturbazione in atto continuerà e si intensificherà fino alle prime ore della notte di domani in particolare nelle aree interne del vibonese, reggino e catanzarese dove gli accumuli potranno risultare abbondanti (questi accumuli però non dovrebbero superare i 40 mm).

Dalla nottata però lo spostamento del vortice di bassa pressione provocherà un generale miglioramento su tutta la regione con una giornata che si presenterà parzialmente nuvolosa e con qualche breve piovasco specie lungo il versante tirrenico. L’allerta arancione di domani quindi potrebbe essere giustificata solo da eventuali criticità che potrebbero rivelarsi durante le ore di maltempo, anche se comunque dalle ultime emissioni modellistiche, gli accumuli previsti non sono tali da creare locali disagi.