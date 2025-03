Nuova fase di maltempo intenso alle porte. Nelle prossime ore la collocazione del minimo di bassa pressione a ridosso della Campania continuerà a richiamare aria umida da Sud ma soprattutto farà risalire precipitazioni localmente intense verso le regione.

ALLERTA ARANCIONE, SCUOLE CHIUSE DOMANI: ECCO DOVE

In particolare nel tardo pomeriggio e nella serata sono previste piogge e locali temporali di forte intensità dapprima lungo il versante tirrenico e successivamente nelle aree interne della regione e lungo il versante Jonico, con accumuli che potranno essere anche abbondanti. In particolare le aree più a rischio forti piogge saranno quelle interne reggine, vibonesi e catanzaresi ma con precipitazioni abbondanti anche lungo la fascia Jonica reggina, catanzarese e sull’alto Tirreno cosentino. In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta meteo arancione per l’intero territorio regionale.

Intanto per la giornata di domani è previsto un generale miglioramento fin dalla mattinata con ampie schiarite ma con possibili precipitazioni che potranno interessare ancora le aree Tirreniche della Regione, anche se comunque non si riveleranno intense.