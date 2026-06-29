Dopo la fase instabile che ha caratterizzato i pomeriggi di gran parte della Calabria, ecco che a partire dal weekend l’anticiclone africano tenderà a spostarsi verso est causando un momentaneo aumento delle temperature.

In particolare fino alla giornata di giovedì si avranno valori di circa 20-21°C alla quota standard di 1500 m e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure il termometro si manterrà intorno ai 34°C con caldo localmente moderato, ma picchi più elevati si registreranno nelle aree più interne: soprattutto su Cosentino e Crotonese il termometro potrà raggiungere o superare valori di 38°C e in particolare sulla Valle del Crati, Sibaritide e Marchesato.

Ecco però che tale situazione subirà un generale mutamento: a partire da venerdì infatti una goccia fredda in quota legata ad infiltrazioni di aria più fresca causerà l’arrivo di nuove piogge e locali temporali sulla regione. Le aree più colpite saranno soprattutto quelle montuose ma possibili temporali potranno colpire anche le coste e pianure durante l’arco della giornata.

In concomitanza si avrà anche un calo delle temperature: dai 20-21°C si passerà ai circa 14-15°C alla quota di 1500m. Tale calo si avvertirà su tutta la Calabria con il termometro che difficilmente varcherà la soglia dei 28-29°C lungo le coste e con picchi fino ai 33-34°C solo nelle aree più interne.

Ovviamente però questa è da ritenersi ancora una tendenza più che una previsione e che subirà ulteriori aggiornamenti.