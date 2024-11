Il clima estivo sembra destinato, piano piano, a scomparire. Il weekend appena trascorso infatti è stato caratterizzato dall’arrivo di una perturbazione che ha apportato locale maltempo sulla Calabria specie tirrenica accompagnato da un generale calo delle temperature. Ad inizio settimana però tornerà protagonista lo scirocco. La situazione sarà la stessa della precedente: una vasta perturbazione ad ovest dell’Italia richiamerà aria molto calda dai quadranti meridionali e ciò causerà maltempo molto intenso sulle regioni del Nord Italia, mentre farà aumentare nuovamente le temperature sulle regioni meridionali.

Temperature in aumento sulla Calabria

Le correnti sciroccali che iniziano a spirare sulle regioni del Sud Italia apporteranno un notevole, seppure temporaneo, aumento delle temperature anche sulla Calabria. Dopo il calo termico avvenuto nel weekend, ecco che tra la giornata di lunedì e quella di mercoledì, il termometro subirà una notevole variazione verso l’alto: sono previsti infatti valori di circa 8-10°C oltre le medie del periodo e ciò vorrà dire che, lungo le coste specie tirreniche si avranno valori nuovamente elevati e intorno ai 28°C con picchi fino ai 30°C nelle aree interne vibonesi, reggine e cosentine. Meno elevate saranno invece le temperature lungo la fascia jonica dove avremo valori intorno ai 24-25°C ma qui il tasso di umidità sarà più elevato.

Meteo Calabria, nuovo cambio di scenario a metà settimana

Come detto, questa fase sciroccale sarà temporanea e molto più veloce rispetto alla precedente. Già da metà settimana infatti, la vasta perturbazione raggiungerà anche le regioni meridionali e la Calabria apportando un nuovo calo delle temperature di circa 10°C con valori che si manterranno dunque nelle medie del periodo. Oltre al calo delle temperature la perturbazione porterà con sé anche locale maltempo: secondo gli ultimi aggiornamenti si aprirà una fase instabile almeno fino al weekend in particolare lungo il settore tirrenico dove si avranno fasi di maltempo su tutto il comparto cosentino, catanzarese, vibonese e parte del reggino e non si escludono anche locali temporali. Andrà meglio invece sul resto della regione ma anche qui non sono da escludere locali rovesci in particolare nelle aree interne e lungo il comparto jonico catanzarese e cosentino. Le temperature come detto saranno più consone al periodo: durante le ore diurne infatti difficilmente si supereranno i 22-23°C su gran parte della Regione, mentre i valori minimi scenderanno localmente anche al di sotto dei 20°C con clima dunque decisamente più autunnale.