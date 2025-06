Come ogni inizio d'estate, le prime ondate di calore fanno sì che lungo le coste si formi la cosiddetta "lupa di mare”. Nella foto si vede il quartiere Lido di Catanzaro, che si è svegliato sotto una coltre nebbiosa.

Cos’è la lupa di mare?

Il suo nome ha origine antica e fu dato proprio dal popolo calabrese. Si tratta di una particolare tipologia di nebbia che si origina sulle acque marine, soprattutto durante la stagione primaverile e inizio estate.

Essa si origina quando una massa d’aria calda e umida spinta da venti deboli scorre su una superficie marina che è caratterizzata da temperature relativamente fredde (<17°C).

Come qualsiasi nebbia, essa ha origine dalla condensazione del vapore acqueo in eccesso presente nell’aria; ciò accade perché una massa d’aria più fredda può contenere meno vapore rispetto ad una più calda, quindi quando l’aria calda scivola su una superficie più fredda, come quella del mare, diminuisce la sua temperatura e il vapore in eccesso condensa, formando la nebbia.