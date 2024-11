È avvenuto alle 4.06 il momento in cui l'emisfero settentrionale e meridionale vengono raggiunti dai raggi del sole con la stessa inclinazione

Ormai ci siamo: è tempo dell’inizio della primavera, una stagione molto attesa in Italia. È infatti la stagione in cui le giornate si allungano sempre più, il clima si fa più mite e la natura esplode in tutta la sua vitalità, con colorate fioriture e con il risveglio dei boschi grazie al germogliare degli alberi. Ma esattamente, quando inizia questa stagione?

Primavera astronomica 2024

La primavera astronomica è iniziata quest’anno mercoledì 20 marzo, giorno dell’equinozio. Il momento esatto dell’equinozio è stato alle 4.06. L’equinozio, sia quello d’autunno che quello di primavera, è un momento particolare nella fase di rivoluzione della Terra intorno al Sole. In quel momento infatti, i raggi solari cadono perpendicolarmente all’asse di rotazione della Terra, e sia l’emisfero settentrionale che quello meridionale vengono raggiunti dai raggi del Sole con la stessa inclinazione.

Nel giorno dell’equinozio, le ore di luce del giorno e le ore di oscurità della notte sono le stesse: in sostanza, la durata del giorno e della notte è la stessa. Con l’equinozio arriveranno anche più ore di luce. In realtà le ore di luce stanno aumentando già da fine dicembre, e continueranno ad aumentare fino al giorno del solstizio d’estate. L’evento che ci darà una percezione diversa delle nostre giornate sarà il cambio orario, con il passaggio all’ora legale, che avverrà pochi giorni dopo l’equinozio.