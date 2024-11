A partire dal pomeriggio di oggi le forti piogge raggiungeranno le aree settentrionali della regione tra cui il Cosentino per poi espandersi entro la serata e la nottata nelle altre province

Già dalla mattinata odierna le condizioni meteorologiche sulla Calabria sono evolute ad un deciso cambiamento. Questo perché un vortice di bassa pressione è presente nel Mediterraneo e nelle prossime ore causerà maltempo piuttosto intenso e un generale crollo delle temperature. A partire dal pomeriggio il fronte temporalesco raggiungerà le aree settentrionali della regione tra cui il Cosentino per poi espandersi entro la serata e la nottata sul resto della regione.

Le precipitazioni risulteranno localmente intense e soprattutto sul territorio Cosentino, Catanzarese sia Jonico che Tirrenico e Vibonese, dove non sono da escludere temporali di forte intensità legati ad aria decisamente più fredda in quota. Di conseguenza anche le temperature sono previste in generale calo: dopo il passaggio del fronte infatti il termometro subirà un crollo di circa 10°C e ciò vorrà dire che alla quota di circa 1450 m avremo valori intorno ai 0/-1°C.

Durante le precipitazioni anche la quota neve subirà un netto calo con possibili nevicate che potranno raggiungere i 1000m su Sila e Pollino con possibili fioccate nelle ore mattutine di sabato fin verso gli 800m. Nevicate interesseranno anche le aree delle Serre e dell’Aspromonte con quota neve intorno ai 1200m.