La veloce fase perturbata che ha interessato parte della Regione nella giornata di ieri sta già abbandonando il Sud Italia apportando via via un generale miglioramento del tempo ovunque, anche se durante la prima parte di sabato non sono da escludere residui piovaschi su Reggino e aree delle Serre per poi avere ampie schiarite a partire dal pomeriggio/sera con cieli poco nuvolosi ovunque.

Assaggio di primavera

Tra la giornata di domenica e quella di lunedì però, avremo un nuovo cambiamento delle condizioni meteorologiche: correnti più miti da Sud raggiungeranno la Calabria apportando un vero e proprio assaggio primaverile. I venti di caduta infatti potranno fare schizzare le temperature fino ai 20-22°C nelle aree interne del Cosentino e in particolare la Valle del Crati, aree interne del Vibonese, del Reggino Tirrenico e del Catanzarese Tirrenico, dove non sono da escludere anche valori fino ai 24°C. Anche lungo le coste Tirreniche si sentirà l’ebbrezza primaverile con temperature che si manterranno intorno ai 18-20°C.

Meno mite sarà invece il termometro lungo le coste Joniche in quanto, a causa proprio di queste correnti meridionali che faranno mitigare l’aria, le temperature non dovrebbero superare i 16-18°C con cieli che saranno caratterizzati da nubi sparse ovunque.

Secondo gli ultimi aggiornamenti però, a partire da metà settimana una vasta area anticiclonica da Sud interesserà l’intera Regione, apportando un ulteriore e generale aumento delle temperature su tutta la Regione con valori che potranno raggiungere anche i 26-28°C in alcune aree, ma di questo ne riparleremo.