L'ondata di calore prosegue senza tregua su tutta la regione: le previsioni provincia per provincia. Le temperature più elevate sono attese nel Cosentino e nel Reggino, mentre lungo i litorali il caldo sarà accompagnato da forte umidità

La forte ondata di caldo è iniziata nella giornata di ieri. Aria molto calda da Sud ha raggiunto la Calabria apportando un generale aumento delle temperature e con picchi registrati di circa 42°C nelle aree interne del Cosentino e Reggino. La giornata odierna sarà un fac-simile della giornata di ieri, e di seguito ecco in dettaglio provincia per provincia:

Provincia di Cosenza

Nella provincia di Cosenza le aree più calde saranno ancora quelle interne tra cui Bisignano, Torano, Luzzi e aree limitrofe con valori di temperature che potranno raggiungere i 40-41°C. Molto caldo anche sulla città di Cosenza e quartieri limitrofi con temperature comprese tra i 36 e i 38°C. Sulle coste le temperature saranno leggermente più basse ma comunque molto calde con valori che raggiungeranno i 35-36°C lungo il litorale tirrenico ma con il termometro in salita nelle immediate aree interne, mentre sul versante Tirrenico il termometro non andrà oltre i 32°C ma qui l’afa la farà da padrona con sensazione di caldo molto più intenso.

Provincia di Crotone

Nel territorio di Crotone le condizioni termiche seguiranno la falsa riga del Cosentino: il caldo più intenso si farà sentire nelle aree più interne con possibili valori fino ai 36-38°C tra Rocca di Neto, Santa Severina, Marchesato in generale, Roccabernarda, Belvedere e aree limitrofe. Meno elevati saranno i termometri lungo le aree costiere con valori che si manterranno intorno ai 32-33°C.

Provincia di Catanzaro

L’ondata di calore continuerà ad interessare il territorio Catanzarese. Qui le temperature più elevate si registreranno lungo l’istmo e aree Joniche con possibili picchi di 36-37°C su Martelletto, San Floro, aree di Squillace, Maida, Soverato, Botricello e zone limitrofe. Ecco però che lungo il versante Tirrenico l’afa la farà da padrona con valori fino ai 33-34°C ma umidità elevata.

Provincia di Vibo Valentia

Scendendo verso la bassa Calabria troviamo un territorio vibonese alle prese con il caldo intenso specie nelle aree interne. Qui il termometro si aggirerà intorno ai 37-38°C specie tra Mileto, Paravati, Dasà, Soriano, Dinami e aree limitrofe. Meno elevate invece saranno le temperature lungo le coste con i 33-34°C di Tropea, Zambrone, Pizzo e lungo tutto il litorale ma con afa in deciso aumento ovunque.

Provincia di Reggio Calabria

L’ondata di calore non risparmierà neanche il reggino. Anche qui le temperature più elevate si registreranno nelle aree interne con valori fino ai 37-38°C sia sul versante Tirrenico che Jonico e in particolare nelle aree di Siderno, Ciminà, San Luca, Staiti, Feroleto della Chiesa, Taurianova, Rosarno e aree limitrofe, ma con picchi fino ai 39-40°C nell’area di Platì. Caldo intenso anche su Reggio Calabria con il termometro che raggiungerà picchi fino ai 35-36°C così come su tutto il litorale costiero sia Tirrenico che Jonico.