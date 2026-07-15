Le previsioni provincia per provincia: la fiammata è destinata a intensificarsi nelle prossime ore. Le aree interne saranno le più colpite, mentre sulle coste peseranno afa e umidità. Nel weekend previsti valori estremi di temperatura

La forte ondata di caldo avrà inizio nella giornata di oggi. Aria molto calda da Sud infatti raggiungerà la Calabria apportando un generale aumento delle temperature ma con il picco che si raggiungerà nel weekend, dove sono previsti valori fino ai 44-45°C in alcune aree interne. Ecco nel dettaglio la prima giornata rovente:

Provincia di Cosenza

Nella provincia di Cosenza le aree più calde saranno come sempre quelle interne tra cui Bisignano, Torano, Luzzi e aree limitrofe con valori di temperature che potranno raggiungere i 40-41°C. Molto caldo anche sulla città di Cosenza e quartieri limitrofi con temperature comprese tra i 36 e i 38°C. Sulle coste le temperature saranno leggermente più basse ma comunque molto calde con valori che raggiungeranno i 35-36°C lungo il litorale tirrenico ma con il termometro in salita nelle immediate aree interne, mentre sul versante Tirrenico il termometro non andrà oltre i 32°C ma qui l’afa la farà da padrona con sensazione di caldo molto più intenso.

Provincia di Crotone

Nel territorio di Crotone le condizioni termiche seguiranno la falsa riga del Cosentino: il caldo più intenso si farà sentire infatti nelle aree più interne con possibili valori fino ai 37-38°C tra Rocca di Neto, Santa Severina, Marchesato in generale, Roccabernarda, Belvedere e aree limitrofe. Meno elevati saranno i termometri lungo le aree costiere con valori che si manterranno intorno ai 32-33°C compresa la città di Crotone

Provincia di Catanzaro

L’ondata di calore inizierà ad interessare anche il territorio Catanzarese. Qui le temperature più elevate si registreranno perlopiù lungo l’istmo con possibili picchi di 36-37°C su Martelletto, San Floro, aree di Squillace, Maida e zone limitrofe. Lungo le coste i valori saranno più contenuti con il termometro che si attesterà intorno ai 34-35°C compresa la città capoluogo, ma con picchi oltre i 35°C nelle aree del Soveratese con afa che si farà sentire in particolare sul lametino a causa di venti provenienti dal mare che faranno fatica a mitigare l’aria.

Provincia di Vibo Valentia

Scendendo verso la bassa Calabria troviamo un territorio vibonese alle prese con il caldo intenso specie nelle aree interne. Qui il termometro potrà sfiorare i 40°C specie nella zona di Sant’Angelo di Gerocarne e San Giovanni, ma valori di 37-38°C saranno diffusi su Mileto, Paravati, Dasà, Soriano, Dinami e aree limitrofe. Meno elevate invece saranno le temperature lungo le coste con i 33-34°C di Tropea, Zambrone, Pizzo e lungo tutto il litorale ma con afa in deciso aumento ovunque.

Provincia di Reggio Calabria

L’inizio dell’ondata di calore non risparmierà neanche il reggino. Anche qui le temperature più elevate si registreranno nelle aree interne con valori fino ai 37-38°C sia sul versante Tirrenico che Jonico e in particolare nelle aree di Siderno, Ciminà, San Luca, Staiti, Feroleto della Chiesa, Taurianova, Rosarno e aree limitrofe, ma con picchi fino ai 39-40°C nell’area di Platì. Caldo intenso anche su Reggio Calabria con il termometro che raggiungerà picchi fino ai 35-36°C così come su tutto il litorale costiero sia Tirrenico che Jonico.