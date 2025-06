L’ondata di caldo africano che sta interessando la nostra Regione sta già apportando valori localmente molto elevati su gran parte della Calabria e in particolare sulle aree Joniche e in quelle interne, dove qui si registrano punte fino ai 38-39°C. Il clou di questa ondata lo vivremo tra la giornata di oggi e quella di domani quando sono previsti valori intorno ai 22°C alla quota di 1500m e con temperature dunque che in pianura si potranno avvicinare ai 40°C.

Durante la giornata odierna e per quanto riguardano le condizioni meteorologiche non ci saranno particolari variazioni con tempo che rimarrà stabile ovunque e cieli prettamente soleggiati. Da segnalare solo qualche nube in formazione nelle ore pomeridiane nelle aree montuose ma senza nessun rischio di precipitazioni.

Le temperature dunque sono previste in leggero rialzo: sui versanti Jonici sono previsti valori intorno ai 34-36°C sul Catanzarese a causa dei venti di caduta che soffieranno, mentre su Cosentino, Crotonese e Reggino non si dovrebbero superare i 32-33°C in un contesto molto caldo a causa dell’alto tasso di umidità. Lungo i versanti Tirrenici le temperature saranno meno roventi e con valori che saranno compresi tra i 28°C e i 30°C: qui però il protagonista sarà l’afa con la sensazione di calore che sarà notevolmente accentuata.

Valori più elevati li registreremo invece nelle aree interne e in particolare nel Cosentino dove si potranno raggiungere i 38-39°C sulla Valle del Crati e Piana di Sibari; Caldo intenso anche nelle aree interne del Marchesato Crotonese con temperature a ridosso dei 36-37°C. Meno elevati saranno invece sulla bassa Calabria con il termometro che non dovrebbero superare i 32°C.