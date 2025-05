La perturbazione pilotata da un vortice afro-mediterraneo ha raggiunto la nostra regione: precipitazioni in corso nelle aree interne e Joniche del Catanzarese e del Crotonese

Come da previsione la perturbazione pilotata da un vortice afro mediterraneo ha raggiunto la Calabria. Fin dal mattino infatti piogge sparse stanno interessando la Regione con precipitazioni localmente moderate.

Da qualche ora però siamo dentro la fase clou del maltempo: ciò sta apportando piogge e temporali su gran parte della Regione e in particolare nelle aree interne e Joniche del Catanzarese e del Crotonese con precipitazioni che risultano anche abbondanti specie nelle aree della Sila orientale. Precipitazioni che comunque stanno interessando anche le altre aree della Regione e in particolare l'intero territorio Cosentino con piogge che risultano localmente moderate.

In serata/nottata, grazie allo spostamento del vortice afro mediterraneo, è previsto un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Regione con con ampie schiarite ovunque e con cieli che andranno a mantenersi poco o parzialmente nuvolosi.