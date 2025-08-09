Sole e temperature in aumento nel weekend: 33-34°C sulle coste ioniche, valori più alti nelle aree interne. La nuova ondata africana sarà più umida e duratura rispetto alle precedenti

Dopo diversi giorni in cui l’anticiclone delle Azzorre è stato il protagonista sulla Calabria accompagnato anche da locale instabilità pomeridiana, ecco che nei prossimi giorni esso darà spazio ad una nuova ondata di caldo africano, esattamente la quarta dell’intera stagione. A differenza delle altre 3 però essa sarà meno intensa in termini di temperatura, ma sarà più duratura con conseguente e graduale aumento dell’umidità.

Previsioni meteo weekend

Ecco intanto che durante il weekend le temperature subiranno un primo e generale aumento: in particolare lungo i versanti Jonici infatti il termometro potrà raggiungere picchi fino ai 33-34°C soprattutto su Crotonese, Catanzarese e parte del Reggino; temperature meno elevate si avranno invece lungo i versanti Tirrenici con il termometro che non

dovrebbe registrare valori oltre i 30°C. Picchi più elevati, come di consueto con queste configurazioni, si avranno nelle aree più interne: in particolare lungo le aree vallive del Cosentino e del Crotonese infatti il termometro potrà raggiungere valori fino ai 37-38°C ma con basso tasso di umidità. Nulla da segnalare invece per quanto riguardano le condizioni meteorologiche, in quanto sia sabato che domenica saranno giornate pressoché stabili e con cieli che si manterranno generalmente soleggiati.