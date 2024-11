La nuova e breve fiammata dell’anticiclone africano, la terza di questa stagione estiva, è ormai alle porte. A partire da oggi infatti e fino alla giornata di lunedì aria molto calda dal Nord Africa risalirà verso la Calabria apportando un forte aumento delle temperature e anche l’arrivo di tanto pulviscolo desertico che farà diventare il cielo bianco e lattiginoso. Durante l’ultimo weekend di giugno farà caldo dunque anche lungo tutti i litorali costieri della Calabria con giornate soleggiate e stabili.

Previsioni meteo sabato

Durante la giornata di sabato avremo condizioni meteorologiche stabili su tutta la Calabria con cieli che si manterranno sereni ovunque ma, come dicevamo, accompagnati anche da tanto pulviscolo desertico che farà diventare i cieli localmente lattiginosi. Le temperature si registreranno in aumento rispetto a venerdì su tutte le aree costiere con valori che lungo il settore jonico potranno raggiungere i 33-34°C specie tra Catanzarese e Reggino e localmente sulle aree a sud del Crotonese. Meno elevate invece le temperature lungo le coste tirreniche del Vibonese e del Reggino dove non dovrebbero superare i 30°C. Caldo invece sulle coste tirreniche cosentine dove anche qui il termometro potrà raggiungere i 33°C.

Previsioni meteo domenica

L’aria calda dal Nord Africa continuerà a risalire verso la Calabria e durante la giornata di domenica assisteremo ad un ulteriore aumento termico ovunque. Secondo le ultime emissioni modellistiche si potranno raggiungere i 35-36°C lungo le aree costiere del versante jonico e in particolare su quello Catanzarese e Reggino; temperature in aumento anche sul versante tirrenico dove tra Pizzo e Scilla i valori potranno raggiungere o superare localmente i 31-32°C, mentre sulle aree costiere del Cosentino tirrenico il termometro potrà valicare la soglia dei 34°C. Il tutto accompagnato ancora da tempo stabile su tutta la regione con cieli soleggiati ovunque ma con tanta sabbia desertica nell’atmosfera.