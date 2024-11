Dopo la prima fiammata africana che ha interessato la Calabria e il Sud Italia in generale, ecco che le temperature stanno tornando alla normalità grazie all’arrivo di correnti più fresche nord-occidentali con valori localmente al di sotto della media del periodo.

Variabile tra giovedì e venerdì con venti forti, temperature in calo

I picchi di oltre 38°C raggiunti pochissimi giorni fa sulla nostra regione sono ormai un ricordo. Già dalla giornata di ieri infatti, ma soprattutto tra oggi e domani, correnti più fresche da Nord-ovest raggiungeranno la Calabria apportando un generale e netto calo delle temperature. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti l’aria fresca causerà un calo delle temperature dell’ordine di quasi 10°C con il termometro che si stabilizzerà nelle medie del periodo o localmente anche al di sotto di esse.

Lungo le coste tirreniche si avranno valori che non dovrebbero superare i 22-24°C durante le ore più calde della giornata, mentre invece su quelle joniche le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C con possibili picchi fino ai 30-31°C nel Crotonese e Cosentino a causa dei venti di caduta che si andranno a creare. Venti che saranno in netto rinforzo su tutto il comparto jonico: qui infatti saranno possibili raffiche localmente molto forti soprattutto tra Catanzarese e Reggino con quest’ultime che potranno raggiungere anche i 70-80 km/h. Il tutto accompagnato da una giornata di giovedì pressoché molto nuvolosa dove non sono da escludere locali piovaschi di debole intensità ma associata a tanta sabbia desertica specie sulle aree centro-settentrionali; andrà meglio invece nella giornata di venerdì dove si avranno ampie schiarite e cieli perlopiù soleggiati.

Torna il caldo africano dal weekend

Questo piccolo break dalla fiammata africa finirà però in men che non si dica. Già dal weekend infatti una nuova area di bassa pressione in discesa verso la penisola Iberica apporterà un nuovo moderato richiamo di aria calda da Sud sulla nostra regione, apportando un netto aumento delle temperature e tempo stabile. Secondo gli ultimi aggiornamenti il termometro si stabilizzerà oltre le medie del periodo di oltre 5°C con possibili punte fin oltre i 10°C a metà della prossima settimana, quando la seconda fiammata della stagione entrerà nel suo clou. Ovviamente questa rimane una tendenza e dunque per i particolari area per area dovremo aspettare i prossimi aggiornamenti.